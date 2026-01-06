Lavori di potenziamento della ferrovia: modifiche alla circolazione dei treni in provincia di Grosseto

Grosseto. Dal 7 gennaio al 12 dicembre 2026 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Pisa – Grosseto – Roma subirà delle modifiche tra le 9 e le 13 dal lunedì al venerdì per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rfi tra Sarzana e Forte dei Marmi e tra Grosseto e Capalbio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Le modifiche al traffico ferroviario

Regionale: alcuni treni del Regionale in servizio sulle relazioni Firenze – Pisa – La Spezia, La Spezia – Parma, Pisa – Grosseto – Roma e Civitavecchia-Roma subiranno modifiche di orario o limitazioni di percorso,

Intercity: dal lunedì al venerdì, eccetto i giorni festivi, Intercity 657 sarà limitato a La Spezia, Intercity 670 avrà origine da La Spezia, Intercity 651 sarà prolungato fino a Grosseto. La partenza dell’Intercity 510 sarà posticipata di circa 45 minuti rispetto alla solita programmazione.

Frecce: la partenza del Frecciabianca 8605 Genova – Roma sarà posticipata di 15 minuti rispetto alla solita programmazione.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o Sms.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800.892021.