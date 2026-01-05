Home Costa d'argentoContributi per il pagamento delle bollette della luce: ecco il bando del Comune
Contributi per il pagamento delle bollette della luce: ecco il bando del Comune

Gli interessati in possesso dei requisiti indicati nel bando possono presentare domanda entro il 20 marzo 2026

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale di Monte Argentario ha pubblicato un bando per la concessione di contributi economici a sostegno delle utenze di energia elettrica per l’anno 2025.

I requisiti

Può fare richiesta di contributo uno dei componenti del nucleo Isee al cui interno risulta essere l’intestatario dell’utenza, residente a Monte Argentario. Per l’ammissione è necessario il possesso di attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 15.000,00 euro, qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione dovrà provvedere ad esibire la ricevuta rilasciata dal Caaf, che certifica la richiesta di attestazione del nuovo Isee. Non saranno ammesse domande presentate da inquilini con contratto di fornitura intestato al proprietario dell’abitazione.

Le domande di partecipazione devono essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Comune e disponibili all’Ufficio Servizi sociali o scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.monteargentario.gr.it.

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria documentazione (copia delle bollette, documento di identità, composizione del nucleo familiare, Isee), dovranno essere presentate via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.monteargentario.gr.it, inoltrate tramite Pec all’indirizzo argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it  o presentate a mano all’Urp, in piazzale dei Rioni n.8, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, ed il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Servizi sociali ai numeri 0564.811973 o 0564.811983.

