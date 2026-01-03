Home FollonicaReferendum riforma sulla giustizia: in città nasce il comitato a sostegno del No
FollonicaPoliticaPolitica FollonicaPolitica Grosseto

Referendum riforma sulla giustizia: in città nasce il comitato a sostegno del No

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 77 views

Follonica (Grosseto). Lunedì 29 dicembre si è costituito, a Follonica, il primo nucleo del comitato a sostegno del No nel referendum sui temi della giustizia, del quale fanno parte, con pari dignità, partiti politici, associazioni, singoli cittadini e cittadine.

“Vogliamo avviare, anche a Follonica, la mobilitazione per respingere la legge Nordio, che non migliora in alcun modo la qualità del servizio giustizia: non aumenta gli organici, non riduce i tempi dei processi, non stabilizza le migliaia di lavoratrici e lavoratori precari del settore e non aumenta, anzi riduce, le garanzie per le persone – si legge in una nota del comitato -. L’unico obiettivo che persegue è indebolire il controllo di legalità sulle scelte di chi esercita il potere, colpendo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e minando l’equilibrio e il bilanciamento dei poteri così come definiti dalla Carta costituzionale”.

“Nei prossimi giorni, il nascente comitato follonichese seguirà la costituzione del comitato provinciale grossetano e l’assemblea nazionale del 10 gennaio a Roma – termina il comunicato, ufficializzando le proprie iniziative e nominando il coordinamento del Comitato follonichese”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Attacco degli Usa al Venezuela: la condanna di...

Udc: Camilla Terrosi nominata commissario comunale

Cimitero comunale: proseguono i lavori di manutenzione straordinaria...

Tirrenica, Simiani: “Messa in sicurezza cancellata dal Governo,...

Al via il piano di manutenzione straordinaria delle...

2025, il sindaco traccia un bilancio: “Dato alla...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: