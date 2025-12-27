Approvato il bilancio di previsione: “Servizi garantiti, tasse contenute e investimenti per il futuro”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). «Il Consiglio comunale di Monterotondo Marittimo ha approvato il bilancio di previsione, un atto fondamentale che conferma una scelta politica chiara: mantenere elevata la qualità dei servizi comunali, contenendo al massimo i costi per cittadini e imprese, e allo stesso tempo continuare a investire sul futuro del nostro territorio».

Il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine esprime innanzitutto un sentito ringraziamento agli uffici comunali, che hanno svolto un lavoro serio, puntuale e complesso, consentendo all’amministrazione di costruire un bilancio solido, realistico e coerente con gli obiettivi di mandato.

«Desidero inoltre esprimere apprezzamento per il voto favorevole espresso anche dalle forze di opposizione – aggiunge il sindaco –, un segnale importante che testimonia un confronto democratico serio e costruttivo, capace di riconoscere il valore del lavoro svolto nell’interesse generale della comunità».

«In un contesto generale sempre più difficile per gli enti locali – prosegue Termine – – siamo riusciti a confermare molti servizi essenziali a costi bassissimi per i cittadini, senza rinunciare a politiche di sostegno alle famiglie, al sociale, allo sport e alla vita della comunità. Allo stesso tempo, il bilancio mantiene una pressione fiscale equilibrata, senza aumenti indiscriminati, tutelando in particolare le abitazioni principali, le attività produttive e il mondo agricolo».

Un elemento centrale del bilancio di previsione è rappresentato dalla capacità di investimento, che trova piena coerenza nel Documento unico di programmazione e nel Programma triennale dei lavori pubblici: oltre 1,4 milioni di euro di interventi programmati, concentrati su efficientamento energetico, impianti sportivi, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio pubblico.

«Parliamo di investimenti concreti – conclude il sindaco –, che migliorano la qualità della vita, riducono i costi di gestione nel medio periodo e rafforzano l’attrattività del nostro Comune. Questo bilancio dimostra che anche un piccolo Comune può essere amministrato con serietà, visione e responsabilità, tenendo insieme rigore nei conti e attenzione alle persone».

Monterotondo Marittimo continua così un percorso di stabilità finanziaria, servizi accessibili e sviluppo sostenibile, mettendo al centro la comunità e il futuro del territorio.