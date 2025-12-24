Una carezza morbida per l’Oncologia: Insieme in Rosa dona coperte realizzate a mano

Massa Marittima (Grosseto). Un momento di reciproco ringraziamento si è tenuto nei giorni scorsi all’ospedale di Massa Marittima.

Qui l’associazione Insieme in Rosa ha consegnato alcune donazioni al reparto di Oncologia. Le volontarie dell’organizzazione maremmana hanno realizzato a mano e portato delle coperte che potranno essere utilizzate dalle persone che affrontano il percorso di cure nel presidio ospedaliero delle Colline Metallifere.

Presenti a ringraziare le «fatine» di Insieme in Rosa la direttrice dell’Uoc Oncologica di Grosseto, Ilaria Pastina, con il responsabile del reparto del Sant’Andrea, Aldo Chioni, e le infermiere Lucia Gambaro, Enrica Romiti, Roberta Campagna, Laura Bedignani, Nadia Burgassi.