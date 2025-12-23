Home AttualitàUn momento di preghiera in Consiglio comunale: il gruppo Noi Moderati – Civici – Udc promuove l’iniziativa
Un momento di preghiera in Consiglio comunale: il gruppo Noi Moderati – Civici – Udc promuove l’iniziativa

di Redazione
Grosseto. Domani, mercoledì 24 dicembre, alle 12 nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, si terrà un momento di preghiera guidato dal sacerdote don Ciro, in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di raccoglimento e riflessione aperta a tutti i consiglieri comunali e alla cittadinanza, nel segno dei valori di pace, dialogo e comunità che caratterizzano il Natale.

Il momento di preghiera è promosso dai componenti del gruppo consiliare Noi Moderati – Civici – Udc  Amedeo Gabbrielli e Alfiero Pieraccini, con l’assessore Angela Amante, che sottolineano come questa proposta voglia essere un gesto semplice, ma significativo, capace di unire istituzioni e cittadini in un clima di serenità e condivisione.

«Abbiamo sentito il bisogno – dichiarano Amante, Pieraccini e Gabbrielli di offrire alla città un’occasione di incontro che vada oltre le appartenenze e le differenze. Il Natale, al di là della sua dimensione religiosa, è un tempo che invita tutti ad aprirsi all’ascolto, alla comprensione reciproca e al dialogo. In un momento storico in cui le comunità rischiano di frammentarsi, crediamo che ritrovarsi insieme, anche solo per pochi minuti, possa rappresentare un segnale di vicinanza e di attenzione verso l’altro. È un invito a riscoprire ciò che ci unisce e a costruire relazioni più forti e più umane, dentro e fuori le istituzioni».

L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

