Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni durante le feste natalizie

Capalbio (Grosseto). Le feste natalizie si passano al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

Il programma dei film

Si comincia giovedì 25 dicembre con “Mamma ho perso l’aereo” di Chris Columbus alle 18 (il cult natalizio più amato degli anni ’90 compie 35 anni e torna nelle sale in 4K) e “I colori del tempo” di Cédric Klapisch alle 20.30.

Il 26 dicembre si proseguirà con “Tony, Shelly e la luce magica” di Filip Pošivač alle 16.30 (una splendida animazione in stop motion adatta a tutte le età), “Attitudini: nessuna”, alle 18.45 (il documentario sul trio comico per eccellenza, ovvero quello di Aldo, Giovanni e Giacomo), e “I colori del tempo” alle 21.15.

Sabato 27 dicembre sarà la volta di “Gioia mia” di Margherita Spampinato alle 16.30, “I colori del tempo” alle 18.45 e “L’anno nuovo che non arriva” di Bogdan Mureșanu alle 21.15.

Il weekend terminerà domenica 28 dicembre con “Tony, Shelly e la luce magica” alle 16.30, “L’anno nuovo che non arriva” alle 18.45 e “Gioia mia” alle 21.15.

Lunedì 29 dicembre ci saranno “Gioia mia” alle 16.30, “L’anno nuovo che non arriva” alle 18.45 e “I colori del tempo” (versione originale con sottotitoli in italiano) alle 21.15.

Martedì 30 dicembre, infine, saranno proiettati “I colori del tempo” alle 16.30, “Attitudini: nessuna” alle 18.45 e “L’anno nuovo che non arriva” alle 21.15.

L’anno nuovo comincerà giovedì 1° gennaio con “E.T. l’extra-terrestre” di Steven Spielberg alle 18 e “Norimberga” di James Vanderbilt alle 20.30.

Venerdì 2 gennaio, invece, ci saranno “Gioia mia” alle 16.30, “I colori del tempo” alle 18.45 e “Norimberga” alle 21.15.

Sabato 3 gennaio sarà la volta di “Attitudini: nessuna” alle 16.30, “Norimberga” alle 18.45 e “L’anno nuovo che non arriva” alle 21.15.

Domenica 4 gennaio saranno proiettati “Tony, Shelly e la luce magica” alle 16.30, “Gioia mia” alle 18.45 e “Norimberga” (versione originale con sottotitoli in italiano) alle 21.15.

Lunedì 5 gennaio ci saranno “Gioia mia” alle 16.30, “Norimberga” alle 18.45 e “I colori del tempo” (versione originale con sottotitoli in italiano) alle 21.15.

Nel giorno dell’Epifania, infine, saranno in sala “Attitudini: nessuna” alle 16.30, “Norimberga” alle 18.45 e “Gioia mia” alle 21.15.

Fino a domenica 2 gennaio, in cassa o online (https://nuovocinematirreno.18tickets.it/subscriptions), è possibile acquistare, grazie alla promozione natalizia, sei ingressi a 35 euro o dieci a 50 euro. I biglietti saranno validi dal 7 gennaio al 31 dicembre 2026.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.