Manovra, Simiani: “Costa della Toscana bancomat della destra, tolti 400 milioni di euro”

Grosseto. “La costa toscana è stata utilizzata come bancomat dal Governo Meloni. Ci aspettavamo nella Legge di Bilancio il ripristino dei 300 milioni di euro già finanziati per l’Interporto di Livorno e scippati dalla maggioranza ed avevamo chiesto il completo finanziamento della Tirrenica: scopriamo che in questa Manovra, approvata oggi al Senato, sono stati tolti altri 80 milioni, oltre ai 20 dello scorso anno (stanziati dal Governo Draghi).

In tutto sono almeno 400 milioni di euro depredati a imprese e cittadini del nostro territorio. Il Governo Meloni sta devastando lo crescita della costa toscana, mentre i parlamentari di maggioranza rimangono in un imbarazzante e colpevole silenzio: è una sconfitta per tutti che ricadrà sul futuro delle nuove generazioni”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani.

