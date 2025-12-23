Manovra, Petrucci: “Da Governo fondi per Grosseto e costa. Ambiente, sicurezza e attenzione ai territori”

Grosseto. “Dalla manovra di bilancio arrivano risorse importanti e mirate per i Comuni della provincia di Grosseto, a conferma dell’attenzione concreta che il Governo continua a riservare ai territori e alle loro esigenze reali”.

L’annuncio è della senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci, che presenta lo stanziamento di fondi speciali destinati a interventi strategici in ambito ambientale e di sicurezza.

Per il Comune di Grosseto sono previste risorse significative per un ampio progetto di forestazione urbana, finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO₂, al contenimento dell’inquinamento acustico e luminoso, alla regolazione delle temperature e al contrasto delle isole di calore, oltre all’aumento della biodiversità urbana. Lo stanziamento ammonta a 250.000 euro per il 2026 e 350.000 euro per il 2027, delineando un intervento strutturale e di lungo periodo sulla qualità della vita dei cittadini.

“Su Grosseto – evidenzia la senatrice Petrucci – il Governo ha scelto di investire con decisione su un progetto di forestazione urbana che guarda al futuro della città. Parliamo di un intervento concreto, capace di migliorare la vivibilità del territorio e rendere gli spazi urbani più sani e sostenibili. È una risposta seria a un’esigenza reale”.

Sul fronte della sicurezza in mare, il Governo ha inoltre destinato fondi per l’acquisto di mezzi di soccorso a diversi Comuni costieri della provincia, rispondendo alle necessità che soprattutto nei mesi estivi vedono aumentare presenze e criticità.

Nel dettaglio:

Comune di Orbetello 50.000 euro nel 2026;

Comune di Follonica 50.000 euro nel 2027;

Comune di Castiglione della Pescaia 50.000 euro nel 2027;

Comune di Monte Argentario 50.000 euro nel 2027.

“Sono risorse che vanno nella direzione giusta perché coniugano tutela ambientale, sicurezza e attenzione ai bisogni concreti delle comunità locali. Ancora una volta il Governo dimostra di andare oltre gli annunci, affiancando a una manovra di bilancio importante interventi puntuali e mirati sui territori. Ringrazio l’Esecutivo per la sensibilità dimostrata – conclude la senatrice – e per aver ascoltato le istanze che arrivano dalla provincia di Grosseto, traducendole in scelte politiche e finanziarie concrete a beneficio dei cittadini”.