Consulta provinciale dello sport: svolto il primo incontro

Ecco tutti i membri dell'organismo

Grosseto. Lunedì 22 dicembre si è svolto il primo incontro della Consulta provinciale dello sport.

Il presidente della Consulta Amedeo Gabbrielli, nominato dal Consiglio provinciale, ha presentato ai rappresentanti delle associazioni e delle realtà sportive intervenute il progetto della Consulta, illustrandone finalità e metodo di lavoro.

Un progetto che nasce con una forte vocazione all’inclusività, con l’obiettivo di offrire allo sport del territorio un supporto concreto, basato sul coinvolgimento, sulla condivisione e sulla costruzione di un percorso comune finalizzato al bene collettivo del territorio e dei cittadini.

È stato inoltre ribadito che la Consulta rimarrà sempre aperta: le associazioni sportive che al momento non ne fanno parte potranno richiedere l’adesione in qualsiasi momento, rafforzando così la rappresentatività e il confronto.

Grande entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato l’incontro, che ha visto la presenza del presidente delegato del Coni, dell’avvocato Aldo Peronace, di Diego Montani, per la disabilità, di Camilla Terrosi, per i giovani, di Franco Rossi, presidente del Panathlon, di Rita Gozzi, per i veterani dello sport, insieme a numerosi altri rappresentanti del mondo sportivo provinciale.

Un primo appuntamento significativo, che segna l’avvio di un percorso di dialogo, collaborazione e progettualità condivisa a servizio dello sport e della comunità.

Il prossimo incontro, che darà avvio all’operatività dei progetti e delle iniziative, verrà fissato dopo la metà di gennaio.

