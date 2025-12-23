Home AmbienteAcquario Mediterraneo dell’Argentario: torna il presepe in vasca
Acquario Mediterraneo dell’Argentario: torna il presepe in vasca

Ecco gli orari di apertura durante le festività natalizie

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). Anche quest’anno torna il presepe in vasca, allestito, come da tradizione, nella vasca dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, a Porto Santo Stefano, che riproduce una grotta sottomarina.

Sarà possibile vederlo fino al 6 gennaio 2026. L’iniziativa non comporta alcuna variazione sul costo del biglietto.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026 l’orario di apertura subirà delle modifiche e sarà aperto secondo i seguenti orari:

  • 24 dicembre, dalle 15 alle 18;
  • 25 dicembre, chiuso;
  • 26 dicembre, dalle 16 alle 19;
  • 27 e 28 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19;
  • 29 dicembre, chiuso;
  • 30 dicembre, dalle 15 alle 19;
  • 31 dicembre, dalle 15 alle 18.
