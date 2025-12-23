Acquario Mediterraneo dell’Argentario: torna il presepe in vasca

Monte Argentario (Grosseto). Anche quest’anno torna il presepe in vasca, allestito, come da tradizione, nella vasca dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, a Porto Santo Stefano, che riproduce una grotta sottomarina.
Sarà possibile vederlo fino al 6 gennaio 2026. L’iniziativa non comporta alcuna variazione sul costo del biglietto.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026 l’orario di apertura subirà delle modifiche e sarà aperto secondo i seguenti orari:
- 24 dicembre, dalle 15 alle 18;
- 25 dicembre, chiuso;
- 26 dicembre, dalle 16 alle 19;
- 27 e 28 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19;
- 29 dicembre, chiuso;
- 30 dicembre, dalle 15 alle 19;
- 31 dicembre, dalle 15 alle 18.