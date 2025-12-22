Festività: in paese il presepe vivente si fa in stile rinascimentale

Orbetello (Grosseto). Il centro storico di Orbetello si anima il 23 e il 27 dicembre con il presepe vivente in stile rinascimentale, promosso dall’associazione storico culturale Duca d’Arcos, con il patrocinio del Comune di Orbetello e il supporto dell’Unità pastorale di Orbetello – centro culturale Sant’Antonio e Banca Tema.

L’iniziativa si terrà nell’orto del priore, in via Solferino 3, a partire dalle 16.00 fino alle 19.30: «L’evento si ispira all’antica tradizione delle famiglie rinascimentali – spiega Sergio Scarcella, presidente dell’associazione storico culturale Duca d’Arcos – che si facevano ritrarre in adorazione della natività per affermare il proprio potere e il proprio prestigio sociale. Non solo, da parte nostra abbiamo progettato un’iniziativa che si distingua dalle altre già presenti sul nostro territorio e che celebri una tradizione che oggi fa discutere: il presepe sembra essere diventato un argomento divisivo, ma noi crediamo che sia un elemento molto importante delle festività natalizie e, per questo, lo proponiamo con le caratteristiche che contraddistinguono il nostro gruppo culturale».

Tanti i figuranti che hanno aderito, compresi quelli che andranno a interpretare la natività: «Tanti i volontari che si sono prestati – sottolinea il presidente –, i personaggi di Giuseppe e Maria indosseranno i costumi classici della natività, mentre tutti gli altri, compresi i figuranti che interpreteranno artigiani e lanaioli, saranno in costume rinascimentale».

«Un’iniziativa molto apprezzata dall’amministrazione comunale – aggiunge in conclusione Maddalena Ottali, assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello –, per la quale ringraziamo l’associazione che ci propone un evento molto suggestivo. Ogni forma di spettacolo che porti unione e partecipazione della comunità intorno alle tradizioni delle festività è apprezzato e siamo convinti che la magia del presepe vivente, in una cornice peculiare come quella dell’orto del priore, si trasformerà in un appuntamento fisso e molto atteso».