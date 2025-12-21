Festività: le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della provincia di Grosseto

Grosseto. In occasione delle prossime festività, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi ambientali in alcuni comuni della provincia di Grosseto. Tutte le variazioni sono state condivise con le singole amministrazioni comunali con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini.

Di seguito le variazioni previste.

Centri di raccolta

Il pomeriggio del 24 e del 31 dicembre tutti i centri di raccolta della provincia saranno chiusi al pubblico. Sarà possibile conferire solo nella mattinata, dove prevista l’apertura il mercoledì.

Nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, tutti i centri di raccolta della provincia e gli sportelli al pubblico (compreso il numero verde) saranno chiusi.

Raccolta porta a porta

Nel comune di Grosseto, nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre e martedì 6 gennaio, per le utenze del territorio aperto (Aiali, Laghi, Sbirro, Trappola, Grancia, e zona campagna compresa fra Alberese e Rispescia) la raccolta domiciliare solitamente svolta nel pomeriggio sarà anticipata alla mattina. Per questo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6. Nella zona di Casalecci, il ritiro degli sfalci e delle potature previsto il 1° giovedì del mese è posticipato al pomeriggio di venerdì 2 gennaio.

A Follonica, nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania, non saranno effettuati i ritiri a domicilio degli sfalci e delle potature a San Luigi (previsto il giovedì) e a Campi Alti (previsto il martedì).

Servizi domiciliari regolari in tutti i giorni festivi (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania), nei comuni in cui è prevista la raccolta da calendario, ovvero Arcidosso, Castel del Piano,Castell’Azzara, Civitella Paganico, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monterotondo Marittimo, Montieri, Massa Marittima e Roccastrada.

Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali. Tutti gli aggiornamenti su eventuali variazioni sono consultabili sul sito www.seitoscana.it e sull’app Iren Ambiente.