Chiama il 112 e minaccia il suicidio: i Carabinieri lo rintracciano e lo convincono a non uccidersi

Massa Marittima (Grosseto). Ieri mattina, un trentenne ha chiamato il 112, dichiarando all’operatore che ha raccolto la sua telefonata di avere intenzione di farla finita.

Il ragazzo non aveva lasciato alcun nome, nè altro riferimento, attaccando subito dopo la conversazione.

L’operatore della centrale si è immediatamente confrontato con i Carabinieri della Stazione di Massa Marittima e Montieri e, nel contempo, ha attivato una ricerca tesa alla localizzazione dell’utenza da cui il giovane aveva chiamato. I dati restituiti dalla centrale operativa, uniti all’intuito di un sovrintendente esperto del territorio e conoscitore della popolazione, hanno consentito di rintracciare poco dopo il trentenne.

È stato infatti trovato nei pressi di un cimitero, seduto a terra con le mani tra i capelli e lo sguardo perso. I Carabinieri quindi lo hanno avvicinato e, con pazienza, ascoltato a lungo: diceva di non avere prospettive, di essere stanco della vita.

I Carabinieri lo hanno seguito attentamente, con comprensione e umanità, rincuorandolo e soprattutto assicurandogli che non sarebbe stato solo, che poteva trovare una soluzione ai suoi problemi e persone che lo avrebbero potuto aiutare. E’ stato così che, alla fine, il giovane si è convinto a reagire, accettando le cure dei sanitari che nel frattempo erano state allertate.