Tornano i presepi viventi nei paesi maremmani: appuntamento a Castiglione e a Roselle

Grosseto. In occasione del Natale, sabato 20 dicembre, due suggestive rievocazioni del presepe vivente animeranno i borghi di Castiglione della Pescaia e Roselle, offrendo a cittadini e turisti un’immersione nella tradizione, nella fede e nella cultura locale.

Castiglione della Pescaia

Nella località balneare la manifestazione inizierà alle 15.30 presso la chiesa di San Giovanni Battista, nel borgo medievale, con la rievocazione francescana del presepe di Greccio, che ricorda l’ottavo anniversario della morte di San Francesco (1226).

Il borgo si trasformerà in un suggestivo scenario natalizio: in piazza Solti sarà acceso un grande fuoco, secondo la tradizione dei paesi di montagna, e oltre 150 figuranti, tra cui i bambini del nido e della scuola d’infanzia “Vittorio Emanuele III” vestiti da angeli, daranno vita alla rappresentazione. Accanto all’asinello saranno presenti due buoi maremmani di oltre sette quintali, gli stessi che partecipano alla processione di San Lorenzo.

Nell’ex Orto dei Frati sarà allestito “Il Cortile dei ragazzi” con giochi e animazione, mentre accanto alla Santa Famiglia, con un bambino vero, si alterneranno canti natalizi a cura del coro della parrocchia di Castiglione, con Misael Cozzolino e alla pianola Filippo Tronchi, della scuola di musica locale.

Gli stand gastronomici apriranno alle 16.30, con panini con porchetta e salsiccia, castagne e vin brulé, minestre tipiche, polenta con formaggio, schiacce appena sfornate, donzelle, cioccolata calda, cialdoni, cantucci e vin santo. Tutto il ricavato, tramite l’amicizia con Padre Ibrahim Faltas, direttore delle 18 scuole francescane di Terra Santa, sarà devoluto alle famiglie bisognose della Terra di Gesù.

Tra gli antichi mestieri ci saranno cestai, lavandaie, ciabattino, tessitrici, artigiani del legno d’ulivo, scrivano, produttore di miele, venditori di spezie, ortolani e lavoratori dell’argilla e della cera. Nel Palazzo Centurioni sarà allestita la casa di Erode e della sua corte, con l’avamposto dei soldati romani in costume d’epoca.

A partire dalle 17.00, sfileranno nel borgo i tamburini di Campagnatico. Sempre dalle 17.00 sarà disponibile un catalogo appena stampato e sarà possibile visitare la mostra delle monete preziose ritrovate nei lavori di ripristino del giardino di San Giovanni Battista.

Grazie alla collaborazione con Insieme in Rosa e l’Unitre, ai due ingressi del borgo (porta accanto alla chiesa del Giglio e piazzale Caduti in Guerra) saranno distribuite mappe in stile medievale delle postazioni. Per facilitare la partecipazione, a partire dalle 14.30 sarà attivo un servizio navetta dalla chiesa di Santa Maria Goretti (prenotazioni al numero 334.1415167).

Roselle

A Roselle, con la stessa passione e attenzione alla rievocazione storica, i bambini e i giovani della parrocchia daranno vita a una rappresentazione del presepe vivente.

La giornata prenderà il via con la Messa alle 17.30 all’interno della mangiatoia, presieduta dal vescovo emerito Rodolfo. Alle 18.30 seguirà la benedizione della Santa Famiglia di Nazaret e l’inaugurazione del presepe vivente, con banchi storici e culinari dove sarà possibile degustare tante prelibatezze. I canti natalizi saranno eseguiti dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Roselle, con la collaborazione del Comitato Pro Roselle.

Partecipare ai presepi viventi di Castiglione della Pescaia e Roselle è un’occasione unica per prepararsi al Natale cristiano tra storia, fede e segni della tardizione, in un’atmosfera ricca di colori, profumi e suggestioni antiche.