Temporali in arrivo: allerta meteo di codice giallo sulla costa

Le previsioni per giovedì 18 dicembre

Grosseto. La Toscana continua ad essere interessata da un flusso umido e mite meridionale, che, dopo parziali schiarite pomeridiane, porterà nuovamente tra la sera di oggi, mercoledì, e le prima parte del mattino di domani, giovedì, locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Per questo motivo, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale, valido dalle ore 19 di oggi, mercoledì 17, fino alle ore 13 di domani, giovedì 18 dicembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

