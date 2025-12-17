Lampioni, il Comune investe 22mila euro: “Migliorate sicurezza e illuminazione, maggiori risparmi”

Scarlino (Grosseto). Inizieranno giovedì 18 dicembre gli interventi di efficientamento e risparmio energetico della pubblica illuminazione nella zona 167 del capoluogo di Scarlino.

Un’operazione che consentirà un significativo miglioramento dell’illuminazione pubblica e un adeguamento illuminotecnico degli impianti esistenti, in linea con gli standard attuali e con gli obiettivi di sostenibilità energetica.

L’intervento è interamente finanziato con risorse del bilancio comunale, per un importo complessivo di poco superiore ai 22mila euro.

«Siamo particolarmente soddisfatti dell’avvio di questi lavori, che rispondono a un’esigenza concreta dei residenti della zona 167 e rappresentano un passo importante verso una pubblica illuminazione più efficiente, moderna e sicura – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Gli interventi erano programmati da tempo e si sono resi necessari anche per un corretto adeguamento degli impianti esistenti, concordato con il gestore del servizio di pubblica illuminazione del nostro territorio, Intesa Spa, che si occuperà direttamente dell’esecuzione dei lavori».

I lavori

Nel dettaglio, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Spinelli, le opere avranno una durata stimata di circa 40 giorni e interesseranno l’installazione di nuovi punti luce a led di ultima generazione su lampioni e lampioncini già esistenti, lungo via Belvedere, nei parchi pubblici e lungo la viabilità comunale, oltre che nelle aree a verde pubblico.

«Si tratta di apparecchi tecnologicamente avanzati, pensati per garantire una migliore resa luminosa e una riduzione significativa dei consumi energetici – sottolinea l’assessore Spinelli –. Tutto il materiale utilizzato è made in Italy e prodotto da una delle realtà più importanti in Italia e in Europa nel settore dell’illuminazione pubblica».

Al termine degli interventi, aggiungono il sindaco e l’assessore, «saranno evidenti i benefici in termini di qualità dell’illuminazione, con ricadute positive sulla sicurezza stradale e sulla vivibilità dell’intera area, a vantaggio dei residenti e di chi la frequenta quotidianamente».