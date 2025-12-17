Escursione gratuita in mountain bike nella Diaccia Botrona: come partecipare

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un’escursione in mountain bike per esplorare il cuore della Diaccia Botrona, lungo un percorso medio-facile ad anello che segue le rive dell’antico lago Prile, oggi una delle aree umide più importanti d’Europa.

Pedalando tra specchi d’acqua, canali e paesaggi aperti, il percorso conduce accanto a luoghi simbolo, come la Casa Rossa Ximenes e i ruderi dell’abbazia di San Pancrazio, offrendo l’occasione di osservare numerose specie di uccelli acquatici e di vivere il territorio da una prospettiva dinamica e coinvolgente.

La partenza è sabato 20 dicembre, alle 9.30, la durata dell’escrusione è di 3/4 ore; il luogo di ritrovo è la Casa Rossa, a Castiglione della Pescaia.. L’attività non è adatta a minori di 14 anni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail info@leorme.com o ai numeri 0564.416276 (dal lunedì al venerdì al mattino) o 346.6524411.

Escursione inserita nel programma di attività del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea.