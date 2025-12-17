Home Cultura & Spettacoli“Capolavori d’arte e vino”: ultimo appuntamento nella Chiesa dei Bigi
L'iniziativa è in programma venerdì 19 dicembre

di Redazione
Grosseto. Al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto l’ultimo appuntamento del ciclo “Capolavori d’arte e vino” è in programma venerdì 19 dicembre alle 18.00 nella Chiesa dei Bigi.

La rassegna, curata da Ludmila Deli, sommelier, e da Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, propone un percorso di contemplazioni e degustazioni che mette in dialogo grandi capolavori dell’arte con eccellenze dell’enologia.

Protagonisti della serata saranno il Flaccianello della Pieve di Fontodi e l’opera di Pier Dandini, per un’esperienza sensoriale che intreccia gusto, storia e bellezza. L’ingresso è previsto con il biglietto del museo (5 euro intero, 3 euro ridotto): per prenotazioni chiamare il numero 0564.488066 (dal giovedì alla domenica) oppure inviare una mail a  prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Nel corso dell’incontro, Ludmila Deli guiderà la degustazione illustrando le caratteristiche del vino, mentre Mauro Papa accompagnerà il pubblico nella lettura dell’opera d’arte selezionata, creando un dialogo tra linguaggi artistici ed espressivi diversi ma profondamente complementari.

