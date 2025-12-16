Home GrossetoTrattamento dell’infarto: Grosseto seconda in Italia per sopravvivenza a trenta giorni
Trattamento dell’infarto: Grosseto seconda in Italia per sopravvivenza a trenta giorni

Grosseto. La recente pubblicazione dei dati del Programma nazionale esiti 2025 conferma l’ottima performance di Asl Toscana sud est nel trattamento dell’infarto miocardico acuto.

Nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena (quest’ultima gestita in coordinamento con l’Aou senese) la mortalità osservata a 30 giorni risulta complessivamente pari al 3,7%, un valore significativamente inferiore sia alla media nazionale (6,8%) sia alla media toscana (4,3%).

A spiccare sono in particolare i risultati registrati tra i residenti delle province di

  • Grosseto: 2,7% (2° posto nella classifica delle 121 province italiane);
  • Arezzo: 3,9% (8° posto nella stessa classifica).

Un risultato che riflette la performance dell’intera rete aziendale e che è quindi il frutto di un lavoro multidisciplinare e multiprofessionale, non riconducibile a un singolo presidio o a un singolo reparto. Un percorso che parte dalla formazione e dalla presenza di defibrillatori automatici sul territorio, coinvolge il 118, e prosegue lungo tutta la rete ospedaliera, fino alla gestione specialistica nelle strutture operanti in integrazione.

A contribuire a questa performance, certificata dal Pne 2025, è anche l’elevato volume di attività (e quindi di competenza clinica) dei due hub ospedalieri aziendali di Arezzo e Grosseto: nel corso dell’anno, infatti, hanno ricoverato ciascuno il maggior numero di infarti «Stemi» (la variante più grave e più tempo-dipendente) tra tutti i presìdi ospedalieri della Toscana.

«L’eccellenza delle cure – spiega il direttore della Cardiologia di Grosseto, Ugo Limbruno è assicurata indipendentemente dallo snodo della rete al quale il paziente accede in emergenza. Un dato ancora più rilevante se si considera la dispersione geografica della popolazione delle province gestite dall’Asl Toscana Sudest e i tempi di trasporto inevitabilmente più lunghi, che possono rappresentare una criticità in una patologia tipicamente tempo-dipendente».

«Per il trattamento dell’infarto – prosegue Limbruno – serve un grande gioco di squadra, che parte dal coordinamento e dall’integrazione fra diverse professionalità (medici, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica), differenti discipline sanitarie (emergenza-urgenza, pronto soccorso, cardiologia intensiva, cardiologia interventistica, anestesia e rianimazione) e i diversi snodi della rete (presìdi ospedalieri di primo, secondo e terzo livello)».

