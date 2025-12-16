Sostenibilità come motore per lo sviluppo: la Camera di Commercio premia le imprese e presenta il bilancio

Grosseto. Nell’ambito del percorso intrapreso da tempo dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno sui temi della sostenibilità, ha avuto luogo oggi, 16 dicembre, nella sede grossetana dell’ente, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del “Premio Impresa sostenibile”. L’evento è stato l’occasione per presentare il secondo bilancio di sostenibilità dell’Ente camerale e per celebrare le aziende delle province di Grosseto e Livorno che si sono distinte per progetti innovativi: alle quattro imprese vincitrici è andato un premio di 5mila euro ciascuna.

Ecco le quattro aziende vincitrici premiate dalla prof.ssa Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo universitario grossetano e componente della commissione di valutazione

Melograno società cooperativa Sociale di Follonica ha vinto il premio “Impresa sostenibile” anno 2025 nella categoria “Sostenibilità sociale” con il progetto “Ruote Libere: cicloturismo inclusivo e sostenibilità sociale nel cuore della Maremma”, realizzato in collaborazione con una vasta rete di partner istituzionali e del Terzo Settore. Il progetto ha visto la creazione di un hub multifunzionale che integra ospitalità inclusiva (B&B e Bike Bar), servizi di cicloturismo e una ciclofficina, grazie alla quale è stato realizzato il prototipo “Ruote Libere for All”, un sistema di trasporto accessibile a persone con disabilità o ridotta mobilità. Non meno rilevante è l’aspetto formativo e di inserimento lavorativo di persone fragili, attuato attraverso tre percorsi di tirocinio e corsi di formazione per ciclo meccanici, che hanno coinvolto anche otto detenuti della casa circondariale di Massa Marittima, con l’obiettivo di offrire nuove competenze, dignità e opportunità di reinserimento sociale e lavorativo.

Ids – Srl di Piombino ha vinto il premio “Impresa sostenibile” 2025 nella categoria “Sostenibilità digitale” per un progetto che mira ad affrontare le sfide ambientali e tecnologiche attraverso la trasformazione digitale delle attività in chiave green. Oltre a dotare la sede operativa di impianto fotovoltaico con batterie di accumulo per la massimizzazione dell’autoconsumo, integrato da sistemi di raffrescamento a basso impatto energetico, Ids srl, ha migrato le infrastrutture IT su piattaforme cloud certificate, riducendo il bisogno di hardware fisico e con esso l’impronta di carbonio, a favore di un modello “zero server – zero carta”. Inoltre, l’impresa ha investito in software strategici per la transizione digitale sostenibile: uno per la gestione dei rifiuti e un altro che sfrutta intelligenza artificiale e algoritmi predittivi per gestire diagnosi energetiche avanzate e simulazioni dinamiche. Infine, ha collaborato alla creazione di uno strumento operativo unico che integra la gestione dei progetti, la normativa tecnica e la sostenibilità nel settore edile.

Frantoio del Parco – Società cooperativa agricola di Grosseto ha vinto il premio “Impresa sostenibile” 2025 nella categoria “Sostenibilità economica”, grazie al progetto “R-Accolti”, realizzato in collaborazione con l’azienda agricola Coltibio e l’associazione Chico Mendes. Il progetto è volto a favorire l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate, migranti e richiedenti asilo, attraverso percorsi formativi e tirocini in olivicoltura e tecniche agricole. Sono state coinvolte dieci persone di sette nazionalità diverse, che sono state inserite nel percorso di formazione, con tirocinio supportato da tutor, rimborso e copertura delle spese. Dopo la fase formativa, tutti i partecipanti hanno acquisito competenze teoriche e pratiche, due persone sono state assunte da Frantoio del Parco, una da un’impresa partner e altre quattro, hanno trovato impiego nella ristorazione, a dimostrazione di quanto il progetto abbia avuto ricadute positive.

Travel Today di Carlo Gistri di Gavorrano ha vinto il premio “Impresa sostenibile” nella categoria “Sostenibilità ambientale” con il progetto “VisitMaremma”, che ha visto lo sviluppo di un catalogo con circa sessanta pacchetti turistici e attività esperienziali a bassa impronta ambientale. L’impatto ambientale di ogni prodotto turistico viene calcolato tramite un contatore di impronta ecologica sviluppato da partner internazionali. Questo strumento consente di fornire ai clienti informazioni utili ad identificare azioni di riduzione e compensazione dell’impatto laddove viene generato. Inoltre, l’impresa offre un servizio di noleggio con conducente ecocompatibile, i cui driver sono formati in eco driving, riducendo le emissioni di circa il 20%. Infine, la vendita di ogni prodotto turistico assicura contributi per servizi eco-sistemici: il 3%, del costo dei pacchetti turistici venduti online e delle tariffe dei servizi Ncc viene destinato a progetti di studio, riqualificazione e/o valorizzazione di habitat, biotopi, geositi, specie in pericolo o minacciate nel territorio del Parco nazionale delle Colline Metallifere, in collaborazione con l’assemblea del Forum della Carta europea per il turismo sostenibile, a cui Travel Today ha aderito.

Il bilancio di sostenibilità della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Accanto alla premiazione delle imprese, la giornata ha visto un momento istituzionale importante con la presentazione del secondo bilancio di sostenibilità della Camera di Commercio, illustrato dal segretario generale Pierluigi Giuntoli.

Il documento rendiconta le performance dell’Ente e raccoglie gli obiettivi, gli impegni e i risultati della Camera sul tema della sostenibilità, che vanno dalla tutela dell’ambiente ad una governance trasparente, da efficientamento energetico e riduzione dei consumi alla digitalizzazione, dagli incentivi per le imprese sostenibili, innovative ed inclusive al supporto alla transizione energetica e alle Cer.

“Nella giornata di oggi valorizziamo le imprese che, con coraggio e visione, hanno integrato la sostenibilità nel proprio Dna aziendale, dimostrando che essere sostenibili significa essere più competitivi – ha dichiarato il segretario generale Pierluigi Giuntoli –. Come Camera di Commercio confermiamo il nostro impegno con numerose azioni concrete per le imprese, l’utenza, il personale, l’ambiente e la comunità in generale dettagliate nel bilancio di sostenibilità. Si tratta di una scelta strategica verso il territorio, continuando a diffondere buone pratiche per dimostrare che la crescita economica non può prescindere dalla tutela dell’ambiente e dal benessere sociale. Tra gli obbiettivi raggiunti nel 2025 l’ottenimento della certificazione della parità di genere Uni/PdR 125:2022, che sancisce l’impegno della Camera per una maggiore inclusione attraverso policy adeguate a garantire le pari opportunità”.