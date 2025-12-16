Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie della città

Grosseto. Giovedì 18 dicembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in via Giovanni Giolitti.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Giovanni Giolitti, via Andrea Costa, viale Enrico De Nicola, via del Sarto, dall’ incrocio con via Einaudi all’incrocio con via Aurelia Antica. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.