“Gran Galà della prevenzione”: la Lit organizza la prima edizione della manifestazione

Grosseto. Sold out per la prima edizione del “Gran Galà della prevenzione” della Lilt, in programma mercoledì 17 dicembre a partire dalle 19.30, nella suggestiva cornice del Life Live Restaurant in via Alberto Sordi n. 71 a Grosseto.

Un evento fortemente voluto dall’ associazione per ribadire un messaggio chiaro e condiviso: la prevenzione non è solo un gesto di cura verso se stessi, ma un atto d’amore verso la vita, verso le persone che ci stanno accanto e verso l’intera comunità.

“Prevenire è vivere” e la serata sarà una occasione per ribadire l’importanza delle attività svolte da Lilt Grosseto e per diffondere la cultura delle prevenzione come metodo di vita.

“Questa prima edizione – afferma la consigliera Lilt Barbara Ciacci -, sarà l’occasione per parlare di prevenzione e stili di vita sani in un contesto informale all’insegna del volontariato. Un ringraziamento sentito e profondo va al Barracuda Cafè di Roberto Martellini, che ha generosamente offerto la location e l’aperitivo, dimostrando una grande sensibilità verso i valori della prevenzione. Un grazie altrettanto sincero ad Antichi Gusti di Maremma di Giulio Marconi, che insieme al Caseificio Quadalti e all’azienda agricola Il Giuggiolo ha contribuito offrendo l’intero buffet, valorizzando le eccellenze del territorio e rendendo la serata ancora più speciale. Il ‘Gran Galà della prevenzione’ nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento annuale riconoscibile e partecipato, perché la parte più bella della prevenzione è quella fatta di persone, di vicinanza e di speranza”.

Il direttore sanitario della Lilt Aps-ets Grosseto, dottor Bruno Mazzocch,i allieterà la serata leggendo delle poesie con commento musicale della maestra Anna D’Acunto; il complesso “I quota cento” suonerà musica.