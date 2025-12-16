Diaccia Botrona e sicurezza idraulica: Comune e Consorzio di Bonifica uniscono le forze

Home AmbienteDiaccia Botrona e sicurezza idraulica: Comune e Consorzio di Bonifica uniscono le forze
Castiglione della Pescaia (Grosseto). È stato un proficuo incontro, nel quale si è parlato di Diaccia Botrona e di sicurezza idraulica, quello tra Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, e Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Alla riunione, che si è svolta in municipio, hanno partecipato il vicesindaco Federico Mazzarello, il dirigente tecnico Fabio Menchetti, la responsabile del Turismo Maria Elena Canu e Claudia Biliotti, direttrice scientifica del Museo Casa Rossa Ximenes.

Proprio dalla riserva naturale è iniziato il confronto tra Comune e Cb6, in vista degli ormai prossimi lavori di recupero e di tutela della Diaccia Botrona, messa in pericolo dall’eccessiva salinizzazione, che sono stati progettati dal Consorzio. Si è anche parlato dei prossimi eventi, organizzati nella riserva naturale, che vedranno i due enti collaborare nell’organizzazione.

Il sindaco Nappi e il vicesindaco Mazzarello hanno poi chiesto a Vanni supporto per la complessa gestione delle cannucce del fiume Bruna, che in caso di piena si riversano sulla spiaggia creando problemi agli operatori balneari: il presidente di Cb6 ha garantito impegno e assistenza, nei limiti delle competenze dell’ente. Altro tema centrale, per Castiglione, la manutenzione sulle sponde dell’argine del fosso Val di Castagno, necessaria ai lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale; Vanni ha assicurato che gli interventi sono già stati inseriti nel piano di attività di bonifica 2026 e saranno eseguiti nella prima parte dell’anno.

«Ringraziamo il Consorzio di Bonifica per la vicinanza – sottolinea il sindaco Elena Nappie ci auspichiamo una sempre maggiore sinergia tra i due enti, anche nell’ottica di una più efficace comunicazione nei confronti dei cittadini».

«Castiglione della Pescaia rappresenta un comune fondamentale per il nostro comprensorio – ricorda il presidente Federico Vanni sia per il ruolo di questa comunità nella storia della bonifica, sia per l’importanza che oggi questo territorio continua ad avere nella nostra opera di difesa del suolo e di tutela ambientale».

