Stelle di Natale e palline blu: le mamme di Biglie Sciolte organizzano la raccolta fondi per l’associazione

L'iniziativa è in programma domenica 14 dicembre

Follonica (Grosseto). “Anche quest’anno, con il Natale alle porte, noi mamme di Biglie Sciolte Aps ci ritroviamo a prepararci per qualcosa che per noi non è solo una raccolta fondi, ma un modo per sentirci comunità, vicinanza, famiglia allargata”.

“Negli ultimi due anni ci sono stati regalati sorrisi, abbracci, parole buone, acquistando le nostre stelle di Natale, e quest’anno abbiamo deciso di aggiungere una piccola novità che per noi vale davvero tanto – continua la nota delle mamme di Biglie Sciolte. Domenica 14 dicembre saremo in via Roma (ex Coop d Follonica), come sempre con un sorriso grande, per la nostra raccolta fondi. Oltre alle amate stelle di Natale, ci saranno anche le nostre nuovissime palline blu con il logo di Biglie Sciolte. Un piccolo simbolo da portare a casa o da regalare, ma sopratutto un grande gesto. Sono un po’ il nostro modo di dire  ‘Grazie per esserci accanto’ e ‘Continuiamo a camminare insieme'”.

“Aspettiamo tutti, anche solo per un saluto, una chiacchiera o un sorriso – termina il comunicato -. Ogni offerta, piccola o grande, fa la differenza. E soprattutto ci fa sentire meno soli”.

