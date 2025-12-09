“Ubi venduntur olera…e tanto altro ancora”: il libro di Gaetano Prisco presentato alla Chelliana

Grosseto. La biblioteca comunale Chelliana di Grosseto ospiterà venerdì 12 dicembre, alle 17, nell’aula magna – auditorium, la presentazione del libro «Ubi venduntur olera… e tanto altro ancora», una delle pubblicazioni dello studioso Gaetano Prisco.

L’opera propone un’approfondita ricerca sulle abitudini alimentari e sul mercato del cibo delle famiglie maremmane e dei diversi ceti sociali tra il XIII secolo e l’età medicea, offrendo un quadro inedito e ricco di dettagli sulla storia del territorio.

Alla presentazione interverranno: Gaetano Prisco, autore, Giuseppa Maria Scollo Abeti, presidente dell’Associazione archeologica maremmana, Stefano Innocenti, editore

L’incontro sarà introdotto e moderato dall’insegnante Elena Innocenti.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.