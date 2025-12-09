Home Cultura & Spettacoli“Ubi venduntur olera…e tanto altro ancora”: il libro di Gaetano Prisco presentato alla Chelliana
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Ubi venduntur olera…e tanto altro ancora”: il libro di Gaetano Prisco presentato alla Chelliana

L'iniziativa è in programma venerdì 12 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Grosseto. La biblioteca comunale Chelliana di Grosseto ospiterà venerdì 12 dicembre, alle 17, nell’aula magna – auditorium, la presentazione del libro «Ubi venduntur olera… e tanto altro ancora», una delle pubblicazioni dello studioso Gaetano Prisco.

L’opera propone un’approfondita ricerca sulle abitudini alimentari e sul mercato del cibo delle famiglie maremmane e dei diversi ceti sociali tra il XIII secolo e l’età medicea, offrendo un quadro inedito e ricco di dettagli sulla storia del territorio.

Alla presentazione interverranno: Gaetano Prisco, autore, Giuseppa Maria Scollo Abeti, presidente dell’Associazione archeologica maremmana, Stefano Innocenti, editore

L’incontro sarà introdotto e moderato dall’insegnante Elena Innocenti.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Reddito di cittadinanza regionale, Destra Sociale: “Troppe ombre,...

Lavori alla pavimentazione del Pronto soccorso: variazione agli...

Lavoro: la Toscana vara il Reddito di reinserimento...

Capodanno 2026: ecco chi organizzerà la festa di...

“No mas”: Ministero della Salute di Cuba e...

Terreno agricolo utilizzato come deposito di rifiuti: i...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: