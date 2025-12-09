Premio al volontariato 2025: Skeep riceve il riconoscimento assegnato dalla Pro loco

Grosseto. La Pro loco di Grosseto consegnerà il Premio al volontariato 2025 all’associazione Skeep.

La cerimonia si terrà sabato 13 dicembre alle 17 nell’aula magna della biblioteca comunale Chelliana, a palazzo Mensini, in via Mazzini a Grosseto.

Quest’anno la scelta è caduta sull’associazione Skeep per il suo impegno costante e significativo a favore della comunità, soprattutto nell’ambito dell’inclusione delle persone con disabilità. L’associazione ha dimostrato un’eccezionale capacità di coinvolgere e supportare persone vulnerabili, lavorando con dedizione e passione per la costruzione di reti di solidarietà.

Attraverso i suoi progetti innovativi e le sue attività sul territorio, Skeep ha creato uno spazio di ascolto, aiuto e crescita, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva. L’assegnazione del premio al volontariato riconosce non solo l’impatto positivo che Skeep ha avuto nella città di Grosseto, ma anche la capacità di operare con valori di altruismo, solidarietà e impegno civile, che sono essenziali per la costruzione di una comunità più coesa e sensibile alle esigenze di tutti.

“Da quando opera stabilmente – spiega il presidente della Pro loco di Grosseto Andrea Bramerini –, l’associazione Skeep ha dimostrato una dedizione costante e concreta nel rispondere ai bisogni della nostra comunità: attraverso decine di volontari attivi ogni settimana, ha fornito supporto sociale, culturale e umano a decine di persone in condizione di vulnerabilità, disagio o marginalità. Le ore di volontariato donate, oltre a rappresentare un impegno importante, si sono tradotte in progetti concreti come assistenza, tutoraggio, laboratori, sostegno, integrazione, eventi di comunità”.

L’appuntamento, come detto, sarà ospitato nei locali di palazzo Mensini.

“Siamo lieti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla cultura Luca Agresti e l’assessore al sociale Carla Minacci – che il premio vada all’associazione Skeep onlus e che sia stata scelta nuovamente come lo scorso anno la biblioteca Chelliana per la cerimonia di consegna del riconoscimento. Skeep rappresenta un modello di cittadinanza attiva e partecipazione: la loro costanza, la qualità del servizio e lo spirito di comunità che promuovono sono un esempio per altri cittadini, in particolare per le nuove generazioni”.

“Con il loro operato, promuovono valori fondamentali come solidarietà, inclusione, collaborazione, partecipazione – proseguono sindaco e assessori -. Siamo convinti che questo riconoscimento possa valorizzare ulteriormente l’impegno di Skeep, rafforzare la fiducia nella solidarietà locale e stimolare altri a seguire il loro modello”.