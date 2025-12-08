Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). Mercoledì 10 dicembre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario, per un intervento sulla rete idrica in via del Giardino Borselli.

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Forte, via della Chiesa, via delle Vigne, via dell’Olivo, via del Mandorlo, via Galli, via Giovanni Battista Emanuelli, via Monte Suello, via Stella, a Porto Santo Stefano.

Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.