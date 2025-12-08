Home Costa d'argentoLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma mercoledì 10 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 18 views

Monte Argentario (Grosseto). Mercoledì 10 dicembre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario, per un intervento sulla rete idrica in via del Giardino Borselli.

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Forte, via della Chiesa, via delle Vigne, via dell’Olivo, via del Mandorlo, via Galli, via Giovanni Battista Emanuelli, via Monte Suello, via Stella, a Porto Santo Stefano.

Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il campo sportivo si rifà il trucco: al...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Gara podistica “Natalino 2025”: attenzione alle modifiche al...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Partita di calcio tra Grosseto e Prato: attenzione...

Dottorato in Pubblica amministrazione: Grosseto ottiene uno dei...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: