Gara podistica “Natalino 2025”: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Orbetello (Grosseto). In occasione della gara podistica “Natalino 2025”, organizzata l’8 dicembre a Orbetello dall’Asd Gruppo Sportivo reali Presidi, il Comune di Orbetello comunica le seguenti modifiche alla circolazione stradale per favorire il regolare svolgimento della manifestazione:
- dalle 9.30 alle 12.00, la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, per il passaggio degli atleti, nelle seguenti vie e piazze: lungolago dei pescatori, via Leopardi, piazzale Cavallotti, piazza Cortesini, Corso Italia, piazza del popolo, via della Diga (tratto centro abitato), lungolago Marinai d’Italia (compresa la pista pedonale), pista ciclo/pedonale di lungolago dei Pescatori (compreso tratto di collegamento con via della stazione), via Bartolena, via dei Macchiaioli e via Cecioni;
- dalle 7.00 alle 13.00, il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare in lungolago dei pescatori, nel tratto compreso tra la rotatoria all’altezza di via De Santis e via Leopardi;
- dalle 7.00 alle 13.00 il divieto di transito veicolare in via Puccini, nel tratto di strada compreso tra lungolago dei Pescatori e via Alfieri;
- dalle 7.00 alle 13.00, il divieto di sosta in via Leopardi esclusivamente negli stalli di sosta a destra, secondo il senso unico di marcia ed il divieto di transito veicolare in tutta la via;
- dalle 7.00 alle 12.00, il divieto di sosta con rimozione forzata in lungolago Marinai d’Italia (tratto piazzale mulino/diga), nella sola parte centrale comprendente anche gli stalli destinati alla sosta degli autobus;
- dalle 7.00 alle 12.00, il divieto di transito veicolare in via della Diga, nel tratto adiacente il canale di collegamento tra le due lagune.