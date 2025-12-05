“Sguardi sull’Amiata”: al via la mostra collettiva tra arte, natura e rigenerazione

Arcidosso (Grosseto). Nel cuore del programma di “Natale di Luc”e 2025, Arcidosso accoglie una nuova iniziativa culturale che rende omaggio alla relazione profonda tra arte e territorio.

Sabato 6 dicembre, alle 15.30, a Castello Aldobrandesco, sarà inaugurata la mostra collettiva “Sguardi sull’Amiata – Tra arte, natura e rigenerazione”, visitabile gratuitamente fino al 28 dicembre.

La mostra

L’esposizione nasce da un progetto condiviso da sette illustratori che collaborano con Il Vichingo Editore, casa editrice specializzata nel racconto visivo di luoghi, tradizioni e miti. Il risultato è un corpus di venticinque opere inedite che offre una lettura corale e multisfaccettata del Monte Amiata, interpretato attraverso tecniche e sensibilità artistiche diverse.

Il progetto prende forma da un’esperienza immersiva sul territorio: durante un soggiorno sull’Amiata, gli artisti hanno attraversato sentieri, borghi e boschi, osservato le variazioni della luce tra faggi e castagni, ascoltato i silenzi della montagna e colto scorci improvvisi che si aprono su panorami antichi e sempre nuovi. Da questo dialogo intimo con il paesaggio è nato un percorso artistico che si propone come un invito alla riflessione, alla rigenerazione e a un rinnovato rapporto con la natura.

La mostra racconta quindi non solo un luogo fisico, ma anche un’esperienza interiore: l’Amiata come spazio capace di rinnovare energie, stimolare introspezione e trasformarsi in punto di incontro tra uomo, creatività e ambiente. Un tema perfettamente in sintonia con lo spirito di “Natale di Luce”, che quest’anno dedica ampio spazio alle espressioni culturali e artistiche del territorio.

Gli artisti in esposizione: Francesco Cini, Fabiola Lo Faro, Marta Mosca, Eva Pratesi, Marta Rossi, Umberto Rossolini, Ruggero Vannelli.

La mostra è organizzata in collaborazione con Comune di Arcidosso, Pro Loco Arcidosso, Polo museale di Arcidosso e Il Vichingo Editore.