Ponte dell’Immacolata: tante iniziative nelle parrocchie e festa dell’adesione dell’Azione cattolica

Grosseto. Con la festa dell’Immacolata si entra nel vivo dell’Avvento. Per questo, a partire da sabato 6 dicembre sono molte le iniziative nelle comunità parrocchiali e non solo.

Il programma

A Montepescali, sabato 6 dicembre, festa di San Nicola titolare della parrocchia, alle 17 il vescovo Bernardino presiederà la Messa. A seguire, nella chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo, sarà inaugurato il presepe monumentale. Da 31 anni gli Operai delle Chiese realizzano questo percorso artistico e spirituale, con temi sempre nuovi. Il presepe resterà aperto fino al 2 febbraio.

Nella parrocchia Madre Teresa, la sera di domenica 7 dicembre, al termine della Messa delle 18.00, sarà aperto il Villaggio di Natale, con stand, giochi e artigianato, per vivere il periodo dell’Avvento in un clima di festa e condivisione.

A Marina di Grosseto, il 7 dicembre alle 20.30, nel sottochiesa si svolgerà una catechesi mariana sul recente documento della Santa Sede Mater Populi fidelis, la nota dottrinale su alcuni titoli marianiriferiti alla cooperazione di Maria all’opera della salvezza.

Ad Alberese l’8 dicembre, durante la Messa delle 11, saranno inoltre benedetti i Bambinelli da collocare nei presepi domestici.

A Campagnatico l’8 dicembre, alle 11.15, nel santuario mariano diocesano sarà celebrata la Messa cantata della festa dell’Immacolata. Sempre l’8 dicembre, Montorsaio dà ufficialmente il via ai presepi del paese: alle 16.00 i Secondi Vespri cantati con la benedizione dei presepi principali apriranno un pomeriggio di festa con mercatino e stand gastronomici.

Anche nella parrocchia di San Francesco, lunedì 8 dicembre sarà inaugurato il grande presepe nel chiostro, un momento che coinvolge l’intera comunità nella preparazione al Natale. il presepe sarà accompagnato da una novità simbolica: una porta da attraversare prima di accedere al percorso. Un gesto semplice ma ricco di significato: Cristo è la porta attraverso la quale si entra nella vita nuova. Dopo l’ingresso, uno spazio di riflessione invita a meditare su quando e come ciascuno abbia incontrato Gesù. Il presepe di quest’anno sarà dedicato al Cantico delle Creature, nell’ottavo centenario dalla sua composizione, con scene che dialogano con le immagini poetiche di san Francesco.

A Roselle, l’8 dicembre, festa patronale dell’Immacolata, la comunità vivrà una giornata intensa: mercatini, pesca di beneficenza e la Messa solenne saranno accompagnati dallo spettacolo dei butteri e dal pranzo comunitario. Il pomeriggio sarà animato da giochi, laboratori e dall’arrivo di Santa Claus, fino all’accensione dell’albero con il canto dei bambini.

Nella chiesa del Cottolengo, al termine della Messa solenne delle 11 sarà «girato» il quadro mariano, che ha la particolarità di avere due tele dedicate alla Madonna. Ogni anno, per l’Immacolata, il quadro viene girato e il dipinto raffigurante l’Assunzione o Maria regina accompagna la comunità per i successivi 12 mesi. Infine Batignano, dove l’8 dicembre si apriranno i presepi realizzati lungo le strade del borgo.

Infine, sabato 6 dicembre in cattedrale alle 16.30 sarà inaugurata la mostra su Pier Giorgio Frassati, che papa Leone ha proclamato santo il 7 settembre scorso. La mostra è stata concessa dalla diocesi di Massa Marittima-Piombino: un percorso composto da pannelli che raccontano non solo la biografia, ma anche il profondo itinerario spirituale del santo. A presentarla saranno Daiana Bertini, presidente parrocchiale dell’Azione cattolica della città del Balestro, e don Andrea Garbellotto, parroco di Niccioleta e assistente diocesano dell’Azione cattolica. La mostra resterà visitabile fino al 21 dicembre; le associazioni parrocchiali di Azione cattolica offriranno anche un servizio di visite guidate per gruppi che ne faranno richiesta.

L’inaugurazione della mostra si inserisce nel pomeriggio della festa dell’adesione, che ormai da alcuni anni l’Azione cattolica celebra a livello diocesano il sabato che precede la solennità dell’Immacolata, quando, nelle singole parrocchie dove è presente l’Azione cattolica, ha luogo la consegna delle tessere per il nuovo anno sociale. La presidente diocesana, Francesca Angelini, sottolinea il senso profondo di questa giornata: «L’adesione per noi è sempre un modo per rinnovare il nostro essere a disposizione della Chiesa, per crescere nella sequela di Gesù. Sarà un momento di festa, gioia e condivisione, aperto a tutti».

Accanto alla festa e alla mostra, l’Azione cattolica di Grosseto sarà presente anche in piazza Duomo con il banchetto Telethon, per sostenere la ricerca scientifica attraverso la vendita di cioccolatini, candele e altri prodotti.

Diversi appuntamenti, un’unica direzione: preparare il cuore all’incontro con il Signore che viene, lasciandosi guidare dalla Parola, dalla memoria viva della tradizione e dalla gioia semplice delle comunità.