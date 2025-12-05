“Natale insieme”: un mese di eventi per le festività in paese

Pitigliano (Grosseto). Aprono il 6 dicembre a Pitigliano gli eventi delle festività natalizie con i “Canti sotto l’albero” a cura del coro delle scuole medie “Le voci ardenti”, in piazza Garibaldi alle 17; l’accensione delle luminarie e l’iniziativa “Natale in musica” dell’Accademia musicale Città di Pitigliano, in programma al Teatro Salvini.

Il Comune e la proloco l’Orso presentano il calendario degli eventi organizzati con la collaborazione delle associazioni del territorio. Un mese di appuntamenti pensati per valorizzare il centro storico, offrire alle famiglie e ai visitatori occasioni di incontro e condivisione. Grande spazio sarà dedicato ai più piccoli, con l’apertura, dal 7 dicembre, della Casa di Babbo Natale, a cura dell’associazione Schiaccianoci. Non mancheranno eventi musicali e culturali.

Dal 6 all’8 dicembre via Roma sarà animata dalle “Botteghe in strada” dell’associazione commercianti. Torna inoltre anche quest’anno la suggestiva esperienza del presepe vivente, nel centro storico, organizzato dall’associazione PromoFiter nei giorni 26 e 30 dicembre e 3 gennaio alle 16. In Cattedrale ci sarà la mostra dei presepi, dall’8 dicembre al 6 gennaio. Il 31 dicembre ci sarà la festa di Capodanno in piazza e a gennaio le iniziative dedicate alla Befana.

“Il Comune, in collaborazione con la proloco e le associazioni – commenta Claudia Elmi, assessore al turismo – propone un cartellone delle festività natalizie che vuole essere un invito a vivere Pitigliano nella sua atmosfera più suggestiva: le luci, gli allestimenti nel centro storico, gli spettacoli dedicati alle famiglie e le iniziative culturali e religiose. Natale in Insieme è pensato per offrire occasioni di incontro e condivisione.”

Il programma

6 dicembre:

17:00 – “Canti sotto l’albero” a cura del coro delle scuole medie “Le voci ardenti”, in piazza Garibaldi

Accensione delle luminarie

“Natale in musica” – Accademia musicale Città di Pitigliano, Teatro Salvini

7 dicembre:

16:00 – Apertura Casa di Babbo Natale, locali ex Granai (Associazione Schiaccianoci)

8 dicembre:

16:00 – “Pinocchio” spettacolo per famiglie, Teatro Salvini (Associazione Schiaccianoci)

Dal 6 all’8 dicembre

11.00–19.00 – Botteghe in strada, via Roma (Associazione Commercianti)

13 dicembre:

16.00 – Presentazione del libro “La Zona di distacco temporaneo” di Luigi Bisconti, sala Petruccioli

20 dicembre:

18.00 – “Auguri di Natale” con la De Caunt Band, Teatro Salvini

21 dicembre:

16.00 – “Il Mondo incantato” – Show Christmas Edition, nella Casa di Babbo Natale (Associazione Schiaccianoci)

26 dicembre:

16.00 – Presepe vivente, centro storico (Gruppo Presepe – PromoFiter)

30 dicembre:

16.00 – Presepe vivente, centro storico (Gruppo Presepe – PromoFiter)

31 dicembre:

23.00 – Festa di Capodanno con dj set e animazione The Carousel, piazza della Repubblica

3 gennaio:

16.00 – Presepe vivente , centro storico (Gruppo Presepe-PromoFiter)

17.00 – Rassegna delle Befane delle colline e della montagna, Teatro Salvini

4 gennaio:

15.00 – Intrattenimento per bambini con “Ciccia al sugo”, piazza Garibaldi (Avis)

5 gennaio:

18.30 – Partenza delle tradizionali “Befane”, piazza Garibaldi (associazione Schiaccianoci)

6 gennaio:

16.00 – Arriva la Befana , Casa di Babbo Natale (Associazione Schiaccianoci)

17.30 – Concerto banda "G. Verdi" di Sorano, Teatro Salvini

Dal 6 dicembre al 6 gennaio:

allestimenti e scenografie natalizie nell’area “Le Macerie”

(Associazione Commercianti)

Dall’8 dicembre al 6 gennaio:

mostra dei Presepi, cattedrale

Celebrazioni religiose

24 dicembre:

23.00 – Santa Messa solenne, cattedrale

25 dicembre:

17.00 – Santa Messa solenne, cattedrale

31 dicembre: