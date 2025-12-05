Festa dell’Immacolata: i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti saranno svolti regolarmente

Grosseto. Per la festività dell’Immacolata Sei Toscana comunica che tutti i centri di raccolta gestiti saranno chiusi al pubblico nella giornata di lunedì 8 dicembre. La chiusura festiva riguarderà anche il numero verde e gli sportelli al cittadino.

Saranno invece svolti regolarmente tutti i servizi di raccolta domiciliare nei comuni dove il calendario “porta a porta” prevede ritiri il lunedì.

Tutte le informazioni relative ai servizi nei comuni gestiti sono riportate sul sito www.seitoscana.it e sull’app Iren Ambiente, scaricabile gratuitamente.