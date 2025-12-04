Escursioni gratuite nella riserva naturale della Diaccia Botrona: il programma delle iniziative

Grosseto. La Provincia di Grosseto presenta il nuovo programma di escursioni gratuite rivolte a cittadini, famiglie, appassionati di natura e visitatori, pensato per valorizzare e far conoscere la riserva naturale della Diaccia Botrona, una delle aree umide più importanti d’Italia e d’Europa, riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar per la sua straordinaria biodiversità e per il ruolo essenziale nella rotta migratoria dell’avifauna acquatica.

Le escursioni fanno parte delle azioni coordinate dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto Ricrea – Interreg Marittimo It-Fr, dedicato alla creazione di un modello innovativo e condiviso di gestione sostenibile dei sistemi fluviali, lacustri e lagunari dell’area di cooperazione italo-francese.

Il progetto promuove: la tutela e valorizzazione delle aree umide; percorsi di partecipazione e governance locale, finalizzati alla sottoscrizione di un Contratto di area umida per l’area di interesse; la creazione di strumenti digitali e informativi, come mappe interattive, QR code, contenuti audio, sentieristica georeferenziata e pannellistica interpretativa; attività di educazione ambientale, laboratori per le scuole e un articolato programma di escursioni gratuite, per incentivare una fruizione responsabile e consapevole della riserva.

L’obiettivo è rendere la Diaccia Botrona un esempio di equilibrio tra conoscenza, tutela ambientale e turismo sostenibile, rafforzando il legame tra comunità, istituzioni e territorio.

Le attività, consistenti in passeggiate ornitologiche, itinerari in mountain bike, minitrekking all’Isola Clodia, passeggiate letterarie e trekking naturalistici, si svolgeranno tra dicembre 2025 e marzo 2026 e saranno effettuate dalle cooperative Le Orme e La Silva, con l’obiettivo di offrire esperienze gratuite di turismo sostenibile e sensibilizzazione ambientale.

Partner di progetto:

Provincia di Lucca capofila;

Comune di Altare;

Dipartimento del Var;

Fondazione Med Sea:

Comune di Alghero.

Il progetto Ricrea vede il coinvolgimento e la collaborazione di:

Regione Toscana;

Comune di Grosseto;

Comune di Castiglione della Pescaia;

Far Maremma;

enti scientifici e soggetti del territorio impegnati nella gestione sostenibile delle aree umide;

cooperative Le Orme e Silva per accompagnamento, didattica e guide ambientali.

Informazioni e prenotazioni

La partecipazione alle escursioni è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione:

Le Orme società cooperativa: tel. 0564.416276, e-mail info@leorme.com, sito www.leorme.com

Calendario Escursioni – Diaccia Botrona

Autunno / Inverno 2025 – 2026

Dicembre 2025

Sabato 13 dicembre – Ore 14.30

Passeggiata ornitologica – durata 2 ore e 30 minuti

Sabato 20 dicembre – Ore 9.30

Escursione in mountain bike – durata 3 ore e 30 minuti

Sabato 27 dicembre – Oe 10.00

Passeggiata letteraria – durata 2 ore

Gennaio 2026

Sabato 4 gennaio – Ore 14.30

Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Sabato 10 gennaio – Ore 14:30

Passeggiata ornitologica – durata 2 ore e 30 minuti

Domenica 18 gennaio – Ore 9.30

Escursione in mountain bike – durata 3 ore e 30 minuti

Sabato 24 gennaio – Ore 10.00

Passeggiata letteraria – Durata 2 ore

Febbraio 2026

Sabato 7 febbraio – Ore 14.30

Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti

Domenica 15 febbraio – ore 14:30

Passeggiata ornitologica – durata 2 ore e 30 minuti

Sabato 21 febbraio – Ore 9.30

Escursione in mountain bike – durata 3 ore e 30 minuti

Marzo 2026

Domenica primo marzo – Ore 10.00

Passeggiata letteraria – durata 2 ore

Sabato 7 marzo – Ore 14.30

Minitrekking all’Isola Clodia – Durata 2 ore e 30 minuti

Domenica 15 marzo – Ore 14.30

Passeggiata ornitologica – Durata 2 ore e 30 minuti

Domenica 21 marzo – Ore 9.30

Escursione in mountain bike – Durata 3 ore e 30 minuti

Evento speciale – Ramsar day

Domenica primo febbraio 2026 (data indicata come 01/02)

Un’intera giornata di eventi dedicati alle aree umide e alla biodiversità.