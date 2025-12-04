Escursioni gratuite nella riserva naturale della Diaccia Botrona: il programma delle iniziative

Table of Contents
Grosseto. La Provincia di Grosseto presenta il nuovo programma di escursioni gratuite rivolte a cittadini, famiglie, appassionati di natura e visitatori, pensato per valorizzare e far conoscere la riserva naturale della Diaccia Botrona, una delle aree umide più importanti d’Italia e d’Europa, riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar per la sua straordinaria biodiversità e per il ruolo essenziale nella rotta migratoria dell’avifauna acquatica.
Le escursioni fanno parte delle azioni coordinate dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto Ricrea – Interreg Marittimo It-Fr, dedicato alla creazione di un modello innovativo e condiviso di gestione sostenibile dei sistemi fluviali, lacustri e lagunari dell’area di cooperazione italo-francese.
Il progetto promuove: la tutela e valorizzazione delle aree umide; percorsi di partecipazione e governance locale, finalizzati alla sottoscrizione di un Contratto di area umida per l’area di interesse; la creazione di strumenti digitali e informativi, come mappe interattive, QR code, contenuti audio, sentieristica georeferenziata e pannellistica interpretativa; attività di educazione ambientale, laboratori per le scuole e un articolato programma di escursioni gratuite, per incentivare una fruizione responsabile e consapevole della riserva.
L’obiettivo è rendere la Diaccia Botrona un esempio di equilibrio tra conoscenza, tutela ambientale e turismo sostenibile, rafforzando il legame tra comunità, istituzioni e territorio.
Le attività, consistenti in passeggiate ornitologiche, itinerari in mountain bike, minitrekking all’Isola Clodia, passeggiate letterarie e trekking naturalistici, si svolgeranno tra dicembre 2025 e marzo 2026 e saranno effettuate dalle cooperative Le Orme e La Silva, con l’obiettivo di offrire esperienze gratuite di turismo sostenibile e sensibilizzazione ambientale.
Partner di progetto:
- Provincia di Lucca capofila;
- Comune di Altare;
- Dipartimento del Var;
- Fondazione Med Sea:
- Comune di Alghero.
Il progetto Ricrea vede il coinvolgimento e la collaborazione di:
- Regione Toscana;
- Comune di Grosseto;
- Comune di Castiglione della Pescaia;
- Far Maremma;
- enti scientifici e soggetti del territorio impegnati nella gestione sostenibile delle aree umide;
- cooperative Le Orme e Silva per accompagnamento, didattica e guide ambientali.
Informazioni e prenotazioni
La partecipazione alle escursioni è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione:
- Le Orme società cooperativa: tel. 0564.416276, e-mail info@leorme.com, sito www.leorme.com
Calendario Escursioni – Diaccia Botrona
Autunno / Inverno 2025 – 2026
Dicembre 2025
Sabato 13 dicembre – Ore 14.30
Passeggiata ornitologica – durata 2 ore e 30 minuti
Sabato 20 dicembre – Ore 9.30
Escursione in mountain bike – durata 3 ore e 30 minuti
Sabato 27 dicembre – Oe 10.00
Passeggiata letteraria – durata 2 ore
Gennaio 2026
Sabato 4 gennaio – Ore 14.30
Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti
Sabato 10 gennaio – Ore 14:30
Passeggiata ornitologica – durata 2 ore e 30 minuti
Domenica 18 gennaio – Ore 9.30
Escursione in mountain bike – durata 3 ore e 30 minuti
Sabato 24 gennaio – Ore 10.00
Passeggiata letteraria – Durata 2 ore
Febbraio 2026
Sabato 7 febbraio – Ore 14.30
Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2 ore e 30 minuti
Domenica 15 febbraio – ore 14:30
Passeggiata ornitologica – durata 2 ore e 30 minuti
Sabato 21 febbraio – Ore 9.30
Escursione in mountain bike – durata 3 ore e 30 minuti
Marzo 2026
Domenica primo marzo – Ore 10.00
Passeggiata letteraria – durata 2 ore
Sabato 7 marzo – Ore 14.30
Minitrekking all’Isola Clodia – Durata 2 ore e 30 minuti
Domenica 15 marzo – Ore 14.30
Passeggiata ornitologica – Durata 2 ore e 30 minuti
Domenica 21 marzo – Ore 9.30
Escursione in mountain bike – Durata 3 ore e 30 minuti
Evento speciale – Ramsar day
Domenica primo febbraio 2026 (data indicata come 01/02)
Un’intera giornata di eventi dedicati alle aree umide e alla biodiversità.