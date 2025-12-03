Strumenti di tutela patrimoniale: se ne parla in un convegno in sala Pegaso

Grosseto. La tutela e la pianificazione del patrimonio personale e aziendale sono temi di crescente attualità. Per rispondere a questa esigenza, si terrà domani, giovedì 4 dicembre, un importante convegno di studi interamente dedicato agli strumenti di tutela patrimoniale.
L’evento, organizzato da Media Law e Media Form360, in collaborazione con Allcore ed il Collegio notarile di Grosseto, avrà luogo a Grosseto, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia, a partire dalle 15.00, e vedrà la partecipazione di eminenti esperti del settore legale, fiscale e finanziario.
Il convegno si propone di analizzare in modo approfondito e pratico le diverse opzioni disponibili per la segregazione, la protezione e la successione del patrimonio, con particolare attenzione alle novità legislative e alle più recenti applicazioni giurisprudenziali.
- dottor Daniele Muritano, notaio ad Empoli, interverrà sul tema “Gli strumenti di tutela patrimoniale: profili notarili ed operativi”;
- avvocato Igor Valas, avvocato a Roma, interverrà sul tema “Tutela patrimoniale e limiti di legge: profili giuridici e criticità applicative”;
- dottor Francesco Onorato, Dottore commercialista di Palermo, che interverrà sul tema “Pianificazione patrimoniale e fiscalità: opportunità e criticità operative”.
Il convegno è rivolto a commercialisti, avvocati, notai, consulenti finanziari e a tutti coloro che, per motivi professionali o personali, desiderano acquisire una conoscenza approfondita degli strumenti di tutela patrimoniale.
Per conoscere il programma completo, è possibile visitare il sito web www.media-law.it.