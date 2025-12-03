Home AttualitàStrumenti di tutela patrimoniale: se ne parla in un convegno in sala Pegaso
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Strumenti di tutela patrimoniale: se ne parla in un convegno in sala Pegaso

L'iniziativa è in programma giovedì 4 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 15 views

Grosseto. La tutela e la pianificazione del patrimonio personale e aziendale sono temi di crescente attualità. Per rispondere a questa esigenza, si terrà domani, giovedì 4 dicembre, un importante convegno di studi interamente dedicato agli strumenti di tutela patrimoniale.

L’evento, organizzato da Media Law e Media Form360, in collaborazione con Allcore ed il Collegio notarile di Grosseto, avrà luogo a Grosseto, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia, a partire dalle 15.00, e vedrà la partecipazione di eminenti esperti del settore legale, fiscale e finanziario.

Il convegno si propone di analizzare in modo approfondito e pratico le diverse opzioni disponibili per la segregazione, la protezione e la successione del patrimonio, con particolare attenzione alle novità legislative e alle più recenti applicazioni giurisprudenziali.

I relatori:

  • dottor Daniele Muritano, notaio ad Empoli, interverrà sul tema “Gli strumenti di tutela patrimoniale: profili notarili ed operativi”;
  • avvocato Igor Valas, avvocato a Roma, interverrà sul tema “Tutela patrimoniale e limiti di legge: profili giuridici e criticità applicative”;
  • dottor Francesco Onorato, Dottore commercialista di Palermo, che interverrà sul tema “Pianificazione patrimoniale e fiscalità: opportunità e criticità operative”.
Seguirà la tavola rotonda “Q&A: Casi ed esperienze a confronto”
A moderare l’evento ci sarà l’avv. Marco Carollo di Grosseto.
“In un contesto di volatilità economica e complessità normativa – commenta Giuseppe Elefante, responsabile di Media Law e Media Form360 – diventa fondamentale per professionisti e cittadini conoscere gli strumenti legali a disposizione per proteggere il proprio asset da rischi professionali, personali o da una non corretta pianificazione successoria. Il convegno di domani a Grosseto è un’occasione imperdibile per fare chiarezza su queste tematiche.”

Il convegno è rivolto a commercialisti, avvocati, notai, consulenti finanziari e a tutti coloro che, per motivi professionali o personali, desiderano acquisire una conoscenza approfondita degli strumenti di tutela patrimoniale.

Per conoscere il programma completo, è possibile visitare il sito web www.media-law.it.

L’iscrizione può essere formalizzata in pochi semplici passaggi cliccando sul seguente link: https://bit.ly/eventogrosseto 
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Fondazione Polo universitario grossetano: inaugurato il Punto di...

Pioggia e temporali su arcipelago e costa centro-sud...

La Consulta per la disabilità compie 25 anni...

Il meglio del Vintage arriva al Centro Fiere:...

Torna “Musica in ospedale”: l’ensemble d’archi Arkattak in...

Parole, showcooking, degustazioni: un paese raccontato attraverso i...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: