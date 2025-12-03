Strumenti di tutela patrimoniale: se ne parla in un convegno in sala Pegaso

Grosseto. La tutela e la pianificazione del patrimonio personale e aziendale sono temi di crescente attualità. Per rispondere a questa esigenza, si terrà domani, giovedì 4 dicembre, un importante convegno di studi interamente dedicato agli strumenti di tutela patrimoniale.

L’evento, organizzato da Media Law e Media Form360, in collaborazione con Allcore ed il Collegio notarile di Grosseto, avrà luogo a Grosseto, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia, a partire dalle 15.00, e vedrà la partecipazione di eminenti esperti del settore legale, fiscale e finanziario.

Il convegno si propone di analizzare in modo approfondito e pratico le diverse opzioni disponibili per la segregazione, la protezione e la successione del patrimonio, con particolare attenzione alle novità legislative e alle più recenti applicazioni giurisprudenziali.

dottor Daniele Muritano, notaio ad Empoli, interverrà sul tema “Gli strumenti di tutela patrimoniale: profili notarili ed operativi”; avvocato Igor Valas, avvocato a Roma, interverrà sul tema “Tutela patrimoniale e limiti di legge: profili giuridici e criticità applicative”; dottor Francesco Onorato, Dottore commercialista di Palermo, che interverrà sul tema “Pianificazione patrimoniale e fiscalità: opportunità e criticità operative”. I relatori:

Seguirà la tavola rotonda “Q&A: Casi ed esperienze a confronto”

A moderare l’evento ci sarà l’avv. Marco Carollo di Grosseto.

“In un contesto di volatilità economica e complessità normativa – commenta Giuseppe Elefante, responsabile di Media Law e Media Form360 – diventa fondamentale per professionisti e cittadini conoscere gli strumenti legali a disposizione per proteggere il proprio asset da rischi professionali, personali o da una non corretta pianificazione successoria. Il convegno di domani a Grosseto è un’occasione imperdibile per fare chiarezza su queste tematiche.”