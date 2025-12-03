Home AttualitàSeconda Laurea in Discipline musicali per il violinista grossetano Emanuele De Luca
Seconda Laurea in Discipline musicali per il violinista grossetano Emanuele De Luca

di Redazione
Grosseto. “Impressioni dall’est” il titolo del concerto con il quale il violinista grossetano Emanuele De Luca, lo scorso 24 novembre, ha conseguito la Laurea magistrale in Discipline musicali, classe Musica d’insieme, al Conservatorio di Siena “Rinaldo Franci”.

Con un repertorio di rarissimo ascolto (musiche di Dvořák e Kodály), in terzetto con la propria insegnante Margherita Di Giovanni e con la collega Ginevra Gambacciani, il musicista ha incantato la commissione, che a fine seduta gli ha tributato la votazione di 110 e lode e menzione d’onore. Appena due anni fa, Emanuele aveva conseguito già brillantemente la Laurea magistrale in Discipline musicali, classe violino.

Al laureato bis un augurio speciale per il proseguio degli studi specialistici e per una futura fulgida carriera da tutta la sua famiglia: “Ad maiora semper!”.

