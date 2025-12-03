Home CronacaPioggia e temporali su arcipelago e costa centro-sud in Toscana: allerta meteo di codice giallo
Pioggia e temporali su arcipelago e costa centro-sud in Toscana: allerta meteo di codice giallo

Già nella giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre, saranno possibili rovesci sulle isole

di Redazione
Grosseto. Pioggia in arrivo su arcipelago e costa centro-sud della Toscana.

Già nella giornata di oggi, mercoledì 3 dicembre, saranno possibili rovesci sulle isole, ma è da domani che i fenomeni tenderanno a intensificarsi.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore per l’intera giornata di giovedì 4 dicembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

