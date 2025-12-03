Parole, showcooking, degustazioni: un paese raccontato attraverso i profumi e i sapori

Castel del Piano (Grosseto). Come si racconta un luogo? Castel del Piano propone di farlo attraverso i profumi, i sapori, la cultura del buon cibo della comunità.

Il 6 dicembre un’intera giornata sarà dedicata ai prodotti del territorio, a partire da un convegno (alle 10.00) a Palazzo Nerucci su “Radici e futuro, il gusto dell’Amiata tra tradizione e innovazione di radici a tradizioni proponendo un percorso”. Animeranno il confronto: Daniela Mugnai di Vetrina Toscana, Tiziana Peruzzi, della cooperativa di comunità di San Giovanni delle Contee, Matteo Donati e Valentino Gobbetto, entrambi chef, e Arianna Arezzini, assessore del Comune di Castel del Piano. L’appuntamento sarà concluso da uno show cooking sull’acquacotta interpretato da Matteo Donati e Valentino Gobbetto.

Un percorso originale guidato tra i profumi della cucina caratterizzerà il pomeriggio. L’orienteering tra i sapori, dalle 16, sarà un vero trekking del gusto in cui più delle gambe conteranno le papille gustative. Il ritrovo è previsto in piazza Madonna. La partecipazione è gratuita e sarà importante prenotarsi scrivendo a orientering.amiata@gmail.com.

Grande conclusione della giornata alle 18 con un percorso di degustazioni in tre tappe ideato da Vulcanica, da piazza Garibaldi fino alle Logge di Palazzo Nerucci, arricchito da musica e giochi per bambini. Anche in questo caso le degustazioni sono gratuite (si paga solo 5 euro per la cauzione del bicchiere da assaggio) e guidate da sommelier Onav.