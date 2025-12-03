Controlli “ad alto impatto” delle forze dell’ordine: identificate 98 persone, un arresto

Grosseto. Proseguono i servizi straordinari “ad alto impatto”, finalizzati a garantire maggiori condizioni di legalità e sicurezza, reale e percepita, nel Comune di Grosseto.

Le recenti riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinate dalla Prefettura, hanno portato ad un’intensificazione dei controlli nei punti strategici del territorio, contribuendo così a rafforzare la deterrenza nei confronti dei comportamenti illeciti.

I controlli

A partire, infatti, dagli ultimi giorni di novembre, gli operatori di tutte le Forze dell’ordine impegnati (includendo personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia municipale) hanno predisposto un capillare dispositivo di prevenzione che ha portato a numerose operazioni straordinarie ad “alto impatto”, realizzando un elevato numero di posti di blocco e procedendo all’identificazione di 98 persone, di cui 19 extracomunitarie, con 6 di essi risultati con precedenti e uno trovato irregolare sul territorio nazionale.

Sono stati inoltre controllati 41 veicoli e svolti 17 accertamenti alcolemici, oltre a 14 verifiche in esercizi commerciali tra attività di somministrazione e controlli su misuratori fiscali.

Effettuati anche 2 controlli in attività di money transfer da parte dei reparti specializzati della Guardia di Finanza.

Durante le operazioni è stato eseguito un arresto per resistenza e lesioni, effettuato insieme dagli agenti della Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale, nei confronti di un cittadino tunisino regolarmente presente sul territorio italiano.

L’impegno profuso conferma la costante attenzione rivolta al territorio.

Ulteriori servizi ad “alto impatto” verranno programmati nel prossimo periodo per mantenere elevati i livelli di prevenzione e controllo.