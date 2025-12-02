“Timbra & Vinci”: torna la lotteria natalizia che valorizza il commercio locale

Pitigliano (Grosseto). Il Centro commerciale naturale di Pitigliano presenta l’edizione 2025 di “Timbra & Vinci”, l’iniziativa che ogni anno anima il periodo natalizio incentivando lo shopping nei negozi del paese e premiando la fedeltà dei cittadini e dei visitatori.

A partire dallo scorso 29 novembre, ogni acquisto effettuato nelle attività della Città del Tufo diventa un’occasione per partecipare alla lotteria e concorrere all’assegnazione di premi di grande valore.

Per partecipare è sufficiente richiedere la cartolina ufficiale in uno dei negozi: ogni 20 euro di spesa dà diritto a un timbro; al raggiungimento di 6 timbri, la scheda può essere imbucata nelle cassette dedicate dislocate nei vari negozi. Non esiste limite al numero di schede che si possono completare e consegnare.

I premi in palio vogliono valorizzare il territorio e sostenere l’economia locale. In particolare, il primo premio consiste in 500 euro in buoni acquisto, utilizzabili per tutto il 2026 nelle attività pitiglianesi.

La raccolta dei timbri terminerà il 4 gennaio 2026, mentre l’estrazione ufficiale dei vincitori si svolgerà il 5 gennaio 2026.

Per questa edizione, viene introdotto un importante vantaggio per i cittadini che hanno scelto di sostenere l’associazione: chi possiede la tessera del socio sostenitore avrà un timbro omaggio per ogni scheda, un incentivo pensato per premiare il coinvolgimento attivo nella vita del Centro commerciale naturale.

“Timbra & Vinci” nasce con l’obiettivo di incoraggiare gli acquisti nelle attività locali durante il periodo natalizio, rafforzando allo stesso tempo il legame tra la comunità e il tessuto commerciale di Pitigliano.

«Sostenere il commercio di prossimità significa sostenere l’identità stessa del nostro paese – afferma il Centro commerciale naturale –. Con questa iniziativa vogliamo rendere il Natale un’occasione di condivisione, partecipazione e valorizzazione delle attività che ogni giorno mantengono vivo il paese».

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, visitatori e turisti che desiderano vivere l’atmosfera natalizia pitiglianese e avere la possibilità di portare a casa un regalo speciale.