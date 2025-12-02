Prima edizione di “Terre d’Evo”: tre giorni dedicati all’olio extravergine d’oliva

Massa Marittima (Grosseto). Al via la prima edizione di “Terre d’Evo. L’oro verde di Massa Marittima”, una tre giorni dedicata alla cultura dell’olio extravergine d’oliva, alle produzioni locali e alla valorizzazione del territorio, in programma venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 dicembre a Massa Marittima.

Il venerdì è previsto l’incontro per le scuole superiori al “Bernardino Lotti”, dal titolo “Conoscere l’olio extravergine: qualità e salute”; il sabato mattina si terrà la tavola rotonda con la partecipazione delle istituzioni e degli esperti, dal titolo “L’olio di oliva extravergine, il punto di forza del territorio”; il pomeriggio la masterclass per riconoscere un buon olio d’oliva. Per tutta la giornata di domenica, al chiostro di Sant’Agostino, resteranno aperti i mercatini di Natale e dei prodotti tipici. Infine, la domenica pomeriggio, alle 15.30, è in programma la visita guidata sull’evoluzione dei sistemi di frangitura.

L’iniziativa “Terre d’Evo” è promossa dal Comune di Massa Marittima, nell’ambito della valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio, con la collaborazione di Slow Food Monteregio, associazione Drago, Biodistretto Colline della Pia, Terziere di Cittannova e i produttori locali. L’evento gode, inoltre, del patrocinio dell’associazione nazionale Città dell’Olio e di Vetrina Toscana.

“Con ‘Terre d’Evo’ ci siamo posti l’obiettivo di valorizzare una delle eccellenze identitarie della Maremma collinare: olio extravergine di oliva – afferma Lorenzo Balestri, assessore comunale all’agricoltura –, la cui produzione vanta sul nostro territorio una lunga tradizione, testimoniata anche dall’antico frantoio di Massa Marittima, risalente alla fine del 1700, che sarà uno dei luoghi oggetto di visita, domenica 7 dicembre. Parliamo di un’area vocata all’olivicoltura sin dai tempi degli Etruschi, che già coltivavano l’olivo sulle Colline Metallifere. La particolare collocazione altimetrica e le moderne tecniche di coltivazione consentono, oggi, di raggiungere elevati livelli di qualità, grazie anche alla ricchezza del sottosuolo e all’ottima esposizione solare. È nostra intenzione partire da questa prima edizione di ‘Terre d’Evo’, che unisce cultura dell’olio, didattica e promozione delle produzioni locali, per trasformarlo in un appuntamento fisso del calendario culturale ed enogastronomico di Massa Marittima”.

“Abbiamo scommesso su un evento che parla di qualità dei nostri olii, biodiversità, filiera corta, ma anche di orgoglio identitario. –commenta il sindaco Irene Marconi – Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato a questa prima edizione, dalle associazioni ai produttori: stiamo costruendo un appuntamento destinato a crescere. I prodotti tipici rappresentano, infatti, uno dei pilastri della nostra promozione turistica: chi sceglie Massa Marittima non cerca soltanto ambiente, storia e cultura, ma un territorio da scoprire anche attraverso i suoi sapori. L’olio extravergine d’oliva è una delle eccellenze locali più riconosciute e raccontarlo in maniera condivisa significa rafforzare l’immagine di Massa Marittima, attrarre visitatori attenti alla qualità e far conoscere le nostre aziende agricole che custodiscono tradizioni e saperi”.

Il programma

Ma ecco il programma nel dettaglio

Venerdì 5 dicembre, alle 10.00, nell’aula magna dell’Istituto superiore “Bernardino Lotti” incontro riservato agli studenti e alle studentesse: “Conoscere l’olio extravergine: qualità e salute”. A cura di Slow Food Monteregio di Massa Marittima.

Sabato 6 dicembre, alle 9.30, nella sala dell’Abbondanza, tavola rotonda: “L’olio di oliva extravergine, il punto di forza del territorio”

Un confronto tra istituzioni, esperti e produttori sul valore dell’olio extravergine come risorsa identitaria e motore di sviluppo per il territorio di Massa Marittima

Saluti istituzionali: Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima; Lidia Bai, consigliera della Regione Toscana. Seguiranno gli interventi di Claudio Cantini, agronomo e ricercatore, su “Come orientare la scelta e l’uso delle varietà di olivo”; Angela Zinnai, dell’Università di Pisal, su “Innovazione nelle tecnologie trasformative e conservative dell’olio Evo prodotto in Toscana”; Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio Igp Toscano, su “La valorizzazione dell’extra vergine attraverso il consorzio”; Sandra Donnini, dell’Università di Siena, su “Olio extravergine di oliva e salute cardiaca: scienza, tradizione e benessere”; Valerio de Vitis, Nicola Bonucci – Qta e cofondatore di NexFood, su “Certificazione di qualità e sostenibilità dell’olio Evo prodotto in Toscana; Simone Marrucci dell’associazione nazionale “Città dell’Olio”, su “L’olivo come motore di comunità: dal simbolo alla strategia per il territorio”; Marcello Giuntini, presidente di Gal Far Maremma, su “La strategia Leader e i progetti di innovazione nel settore agricolo.

Moderatore: Carlo Sestini.

Coffee break a metà mattina. Dibattito finale con i rappresentanti delle associazioni di categoria e produttori.

Alle 16.00, nella sala “Mariella Gennai”, masterclass “Come riconoscere un buon olio di oliva” a cura di Elena Neri. Prenotazione obbligatoria: e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it , tel. 0566.906554.

Domenica 7 dicembre, per l’intera giornata al chiostro di Sant’Agostino: mercatini di Natale e prodotti tipici locali. A cura del Terziere di Cittanova.

Alle 15.00, visita guidata su “L’evoluzione dei sistemi di frangitura” con ritrovo al Frantoio Stanghellini- L’Olivastraia, situato in località Valpiana, via della Cava 24. Un’iniziativa per conoscere da vicino le moderne tecniche di lavorazione delle olive. A seguire, spostamento in auto verso Massa Marittima per visitare il vecchio frantoio che ha origini alla fine del XVIII secolo. Ultima tappa della visita: il chiostro di Sant’Agostino con la bruschettata a base di oli Evo del territorio.

Gradita la prenotazione: e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it, tel. 0566.906554.