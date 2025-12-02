Municipale, la Cisl: “Il Comune non ha ancora pagato le indennità al personale”

Grosseto. La situazione degli stipendi dei dipendenti comunali dell’Isola del Giglio non è l’unica che preoccupa le organizzazioni sindacali.

“Accanto al ritardo nel pagamento degli stipendi – ricorda Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto –, da mesi stiamo attenzionando anche quella relativa al pagamento delle indennità di turno per il personale della Polizia Municipale. Per questi motivi rinnoviamo, anche pubblicamente, la nostra disponibilità nei confronti dell’amministrazione comunale per dare il nostro contributo e capire come poter risolvere questa vicenda, che è causata da forti problemi organizzativi interni”.

Il corpo di Polizia Municipale del Comune di Isola del Giglio, infatti, deve garantire, per ragioni di sicurezza e di presidio di un’area particolare come un’isola, una presenza costante. “Comprendiamo, quindi, che l’amministrazione comunale non possa che organizzare delle turnazioni; si tratta però di una modalità di lavoro che prevede, per il personale coinvolto, un’indennità importante, sulla quale molte famiglie fanno affidamento“, precisa Piccini.

“Dall’inizio dell’anno – continua la segretaria generale della Cisl Funzione pubblica – abbiamo avviato un’interlocuzione con il Comune che, di recente, ci ha portato anche a confrontarci con l’assessore competente. Vogliamo quindi ribadire che siamo pronti a mettere in campo le nostre competenze per sostenere l’amministrazione nelle decisioni che vorrà prendere a tutela del personale dell’ente, che, come tutti gli altri dipendenti pubblici, ha bisogno di garanzie e certezze. Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno ed è assolutamente necessario avere la documentazione per costituire il fondo delle risorse del personale e arrivare così a firmare con l’ente il Contratto decentrato economico 2025, con il quale, tra le altre cose, la Giunta ha proposto di incrementare le risorse. Al di là degli stipendi che subiranno un ritardo, se il Comune non riuscirà a superare la criticità organizzativa interna il personale rischia di perdere molte indennità, la produttività e le risorse aggiuntive”.

“Inoltre, se questa situazione dovesse proseguire – continua Piccini – e la Polizia locale dovesse subire il mancato pagamento della turnazione, da quasi un anno, con una perdita economica di quasi 2mila euro pro capite, saremo costretti a rivolgersi all’Ispettorato del lavoro”.