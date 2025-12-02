Home GrossetoGli alunni delle elementari presentano il calendario dell’avvento della gentilezza: il plauso di sindaco e assessore
Gli alunni delle elementari presentano il calendario dell’avvento della gentilezza: il plauso di sindaco e assessore

L'iniziativa si è svolta a Marina di Grosseto

di Redazione
Grosseto. L’assessore a istruzione e gentilezza Angela Amante ha assistito, per conto del Comune di Grosseto, nella piazza Monumento al 4° Stormo di Marina di Grosseto, all’evento organizzato dalla scuola primaria “Collodi” in occasione della realizzazione del calendario dell’avvento della gentilezza. Durante l’appuntamento, avvenuto lunedì primo dicembre, le bambine e i bambini hanno fissato ai pali della luce 24 immagini arricchite da frasi riguardanti la gentilezza e un buon augurio per le festività.

“Ogni giorno – scrivono gli alunni della primaria troverete un gesto gentile che renderà la vostra giornata più bella”.

L’iniziativa trova il plauso di sindaco e assessore: “Il calendario dell’avvento della gentilezza realizzato dai bambini della scuola materna Collodi di Marina – sottolineano Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Angela Amanteè un dono prezioso per tutta la comunità. Ogni gesto, ogni parola scelta dai più piccoli ci ricorda che la gentilezza non è un concetto astratto, ma un seme che cresce se coltivato insieme. Vedere i bambini impegnati a trasformare l’attesa del Natale in un percorso di gesti quotidiani di cura e rispetto è una lezione che parla al cuore di tutti noi. Ringraziamo le insegnanti e le famiglie per aver accompagnato questo progetto: è la dimostrazione che la scuola, quando educa alla gentilezza, costruisce cittadinanza e futuro”.

