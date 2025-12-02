Home AttualitàDecompressione: conclusi i corsi dei Vigili del Fuoco dedicati ai sommozzatori
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

Decompressione: conclusi i corsi dei Vigili del Fuoco dedicati ai sommozzatori

Ai corsi hanno preso parte sommozzatori provenienti dai nuclei di Firenze, Livorno, Teramo, Ancona e Bologna

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 24 views

Grosseto. Nelle ultime due settimane, a partire dal 17 novembre, si sono svolti, presso il polo di Ansedonia del Comando Vigili del Fuoco di Grosseto, i primi due corsi di abilitazione alla procedura di decompressione nitrox-ossigeno (Dno) destinati al personale sommozzatore, sotto il coordinamento della Direzione regionale Toscana.

La scelta del polo di Ansedonia come sede formativa — effettuata da Dcform in accordo con Dcest — è motivata dalle particolari caratteristiche del territorio, che garantiscono luoghi di immersione idonei, una logistica favorevole e la possibilità di operare in condizioni ottimali durante tutto l’anno. Le strutture dei Vigili del Fuoco presenti in zona hanno inoltre assicurato un’adeguata capacità di alloggio per personale e mezzi.

Ai corsi hanno preso parte sommozzatori provenienti dai nuclei di Firenze, Livorno, Teramo, Ancona e Bologna. Le attività teoriche e pratiche, svolte secondo lo specifico pacchetto didattico, sono state condotte da istruttori sommozzatori dei nuclei di Torino, Firenze, Napoli, Roma, Teramo e Livorno.

Un significativo contributo operativo, logistico e strumentale è stato fornito dal Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, che ha garantito il pieno supporto necessario allo svolgimento delle attività.

Al termine delle sessioni formative, 19 operatori hanno ottenuto l’abilitazione alla decompressione Dno. L’iniziativa proseguirà nel 2026 con nuovi corsi, finalizzati a completare il percorso di qualificazione dei sommozzatori delle regioni Toscana, Marche e Abruzzo, secondo le indicazioni della Dcest.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Estra: il primo impianto di grid reverse flow...

Niccioleta celebra Santa Barbara: il programma delle iniziative

Csen: in arrivo un corso gratuito per diventare...

Nasce un’area di sgambamento per cani in paese:...

Torna il “Feniday”: ecco il programma dell’iniziativa dedicata...

“Timbra & Vinci”: torna la lotteria natalizia che...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: