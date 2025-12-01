Incidente sull’Aurelia: scontro tra due auto, due persone ferite

Capalbio (Grosseto). Questa mattina, poco prima delle 13, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Orbetello sono intervenuti sull’Aurelia, in prossimità dell’incrocio per Capalbio Scalo, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata, consentendo l’accesso in sicurezza al personale sanitario.

Nell’incidente sono rimaste due persone ferite: si tratta di una donna di 82 anni e di un uomo di 47 anni, entrambi trasportati in codice 2 all’ospedale di Grosseto dall’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso 2, l’ambulanza della Croce Rossa di Capalbio, due ambulanze della Misericordia di Grosseto, la Polizia Stradale per i rilievi di legge e la gestione della viabilità e personale dell’Anas.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il transito lungo l’Aurelia ha subito temporanee limitazioni.