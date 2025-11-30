Home Castiglione della PescaiaPonte dell’Immacolata: le aperture e il programma dei parchi archeologici della Maremma
Ponte dell’Immacolata: le aperture e il programma dei parchi archeologici della Maremma

Domenica 7 dicembre ingresso gratuito

di Redazione
Grosseto. Il mese di dicembre si preannuncia già ricco di iniziative e appuntamenti, ai parchi archeologici della Maremma, che invitano i visitatori per il ponte dell’Immacolata, per vivere l’emozione della storia narrata dai resti millenari dei tre siti di Cosa, Roselle e Vetulonia.

Domenica 7 dicembre è di nuovo infatti tempo di “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in tutti i musei e i luoghi della cultura statali, compresi i tre siti archeologici

Ma non è tutto, perché anche lunedì 8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata, tutte le aree rimangono regolarmente aperte.

Parco archeologico di Roselle

Domenica 7 dicembre, ingresso gratuito, apertura dalle 8.15 alle 17.15 (ultimo ingresso alle 16.30).

Alle 10.00 visita guidata gratuita a cura dell’associazione culturale “Le Orme”, offerta dal Comune di Grosseto. Per informazioni e prenotazioni: e-mail info@grossetoturismo.it, tel. 0564.488573 oppure e-mail info@leorme.com o tel. 0564.416276.

Lunedì 8 dicembre apertura dalle 8.15 alle 17.15 (ultimo ingresso alle 16.30).

Parco archeologico e Museo archeologico nazionale di Cosa

Domenica 7 dicembre, ingresso gratuito, apertura dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30).

Lunedì 8 dicembre, apertura dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30).

Il Parco e il Museo testeranno regolarmente aperti anche durante tutto il resto della settimana, con il consueto orario dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30).

Parco archeologico di Vetulonia

Domenica 7 dicembre e lunedì 8 dicembre, ingresso gratuito dalle 8.30 alle 16.30 (ultimo ingresso alle 16.00).

Il sito effettuerà eccezionalmente la chiusura settimanale martedì 9 dicembre.

