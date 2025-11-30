“Oltre lo sguardo”: un film e un dibattito per parlare di diritti e inclusione

Amiata (Grosseto). In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Commissione pari opportunità Amiata grossetana promuove un pomeriggio di approfondimento e sensibilizzazione attraverso il linguaggio del cinema.

L’evento, dal titolo “Oltre lo sguardo”, è in programma mercoledì 3 dicembre, alle 16.30, nella sala Cred dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana

L’iniziativa propone la proiezione del cortometraggio “Blu Cipresso”, opera di fantasia scritta e diretta da Laura Gócnzy, che racconta il percorso di Nina, una giovane donna che, dopo un grave incidente, affronta la sfida di ricostruire la propria identità e il rapporto con il proprio corpo. Un racconto evocativo che mette al centro cambiamento, coraggio e rinascita.

Interverranno: Laura Gócnzy (da remoto), regista; Rosina Danner, attrice protagonista e rappresentante di Habilia Onlus; Alessio Gennari, di Asim; Federica Terzuoli, dell’Osservatorio diritti di Aism; Giuliano Savelli, della Commissione pari opportunità Amiata grossetana; Catuscia Forti, del Gruppo “Start”.

A seguire, si terrà un dibattito aperto alla cittadinanza per esplorare, attraverso testimonianze ed esperienze dirette, le diverse prospettive legate al tema.

“Con questa iniziativa vogliamo ricordare che parlare di disabilità significa parlare di diritti, dignità e partecipazione. Solo attraverso il confronto e l’ascolto reciproco possiamo costruire comunità davvero inclusive, capaci di riconoscere e valorizzare ogni persona”, dichiara Lucia Nannetti, presidente della Commissione pari opportunità Amiata grossetana.