Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali lungo la costa

Sono previsti cumulati medi fino a 20-30 millimetri su costa e nord-ovest, massimi fino a 50-70 millimetri su Arcipelago e zone costiere

Grosseto. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani, lunedì 1° dicembre, sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento delle isole dell’Arcipelago e sulle aree interne del Serchio, della Garfagnana e del Valdarno Inferiore.

La perturbazione che si sta avvicinando all’Italia, infatti, interesserà le province di Massa Carrara e Lucca, in estensione al resto delle zone costiere ed a parte delle zone interne già a partire dalla notte e dalla mattinata di domani, con possibilità di temporali sulle isole e sul litorale.

Sono previsti cumulati medi fino a 20-30 millimetri su costa e nord-ovest, massimi fino a 50-70 millimetri su Arcipelago e zone costiere. Intensità oraria fino a 30-40 millimetri.

Per oggi, domenica 30 novembre, non vi è nulla da segnalare.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

