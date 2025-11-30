“Il lato nascosto della musica”: ultimo incontro nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Lunedì primo dicembre, alle 17.00, nella chiesa dei Bigi, il Polo Le Clarisse ospita l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Il lato nascosto della musica”, promosso dall’associazione Archeosofica di Grosseto.
L’incontro, dal titolo “Gli scopi della musica”, sarà guidato da Davide Parola, musicista, produttore, arrangiatore, polistrumentista, insegnante di chitarra e compositore.
L’incontro accompagnerà il pubblico in un’indagine sul suo potere nascosto: un’influenza sottile, capace di guidare le nostre scelte e, spinta ai suoi estremi limiti, di trasformare persino la nostra natura. Un’occasione per cambiare prospettiva e scoprire quanto la musica possa sorprenderci oltre ogni aspettativa.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, per un massimo di 50 spettatori, senza necessità di prenotazione.
La rassegna si concluderà sabato 4 gennaio, alle 17.00, nella chiesa di San Francesco a Grosseto, con il concerto del Coro Santa Cecilia di Firenze, una delle realtà corali più storiche e apprezzate del panorama fiorentino. L’ingresso è libero.