Doppio intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in due paesi

I lavori sono in programma mercoledì 3 dicembre a Monte Argentario

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). Mercoledì 3 dicembre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario per due interventi sulla rete idrica.

I lavori

Per l’installazione di apparecchiature idrauliche in via del Giardino Borselli, dalle 8 alle 12, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via C.A. Racchia, via Cavour, via Dandolo, via del Condotto, via del Forte, via del Giardino, via dell’Asilo, via delle Vigne, via dell’Olivo, via dell’Oratorio, via del Mandorlo, via Galli, via G. Battista Emanuelli, via Vivarelli, via Monte Suello, via Scoscesa, via Stella a Porto Santo Stefano. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

Per lavori di manutenzione in via don Gabriele Paradisi, dalle 8.30 alle 15.30, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Aiaccia, via del fosso dell’Aiaccia, via della Marina, via delle Buche, via delle Rose, via Don G. Paradisi, via fosso delle Buche, viale Caravaggio, via San Francesco d’Assisi, via San Paolo, a Porto Ercole. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 15.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

